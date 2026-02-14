बड़ी बहू के कारण ससुर ने मौत को लगाया गले, लाइसेंसी राइफल से ली खुद की जान; गोली पेट में लगकर पीठ से आर-पार!

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग ने अपनी बड़ी बहू के हरकतों के कारण खुद को मौत से गले लगा लिया है. बुजुर्ग ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है. कुर्सी पर बैठे राइफल का ट्रिगर दबाकर उसने अपनी जान ले ली है. फिलहाल पुलिस ने शव को मॉर्चुरी भेजवा दिया है और फोरेंसिक जांच की जा रही है.

क्या है पूरा मामला

मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के नेहरू कॉलोनी से है. जहां 95 साल के बुजुर्ग ने लाइसेंसी राइफल से अपनी जान ले ली है. मृतक की पहचान रामाधार के रूप में हुई है जो डेयरी संचालक थे. मृतक ने अपनी जान इतनी बेरहमी से ली है कि गोली पेट में लगकर पीठ से आर-पार हो गई थी. खुद पर गोली चलाने से पहले रामाधार ने एक सुसाइड नेट भी लिखा था जिसमें पारिवारिक कलह के बारे में लिखा गया है.

कुर्सी पर बैठकर चलाई गोली

रामाधार के बेटे सुरेश चंद्र गुप्ता ही डेयरी संभालते थे. बेटे ने बताया कि पिता जी अपने कमरे में थे और बाकी के घरवाले अपने-अपने कमरे में काम कर रहे थे. तभी दूसरे कमरे से अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी जिसके बाद घरवालों ने जो देखा उसे देखकर दंग रह गए. रामधार अपने कमरे में खून से लछपथ पड़े थे. उनके पास ही उनकी लाइसेंसी राइफल पड़ी थी. बुजुर्ग ने कुर्सी पर बैठकर राइफल की नली को अपने पेट पर रखी और गोली चला दी, जिसकी वजह से गोली पेट के आर पार निकल गई और बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई.

बड़ी बहू का नाम आया सामने

इस पूरे मामले में एक सुसाइड नोट सामने आया है जिसमें बड़ी बहू सुनीता का नाम लिखा हुआ है. नोट में रामधार ने लिखा था कि मै अपनी परेशानी से तंग आकर ये कदम उठा रहा हूं. मैं अपनी बड़ी बहू से बहुत तंग आ गया हूं, वो मुझे बहुत परेशान करती है. अब मुझसे झेला नहीं जा रहा..मेरी हत्या की जिम्मेदार सुनीता है. मेरी मौत का मामला सुनीता पर जरूर दर्ज करें. मेरी छोटी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है. नोट को जब्त कर फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

