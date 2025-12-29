Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

मुर्गा नहीं मिला तो मछली बाजार को बनाया कुरुक्षेत्र, जानवरों की तरह भिड़े ग्राहक और दुकानदार; थाने में भी चला तांडव

MP News: मछली बाजार में मुर्गा-मछली को लेकर विवाद, मची अफरा-तफरी ग्वालियर मछली बाज़ार में मुर्गा-मछली का विवाद इस हद तक बढ़ गया कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे. ग्राहक और मीट दुकानदार के बीच हुई इस 'महाभारत' ने पुलिस को भी दंग कर दिया.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:18 PM IST
Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहाँ मुर्गा-मछली के लिए इतना बड़ा विवाद हो गया कि मामला दुकान से सीधे थाने जा पहुँचा. विवाद की वजह सिर्फ इतनी थी कि जिन्हें पहले मुर्गा मिलना चाहिए था, उन्हें मछली मिल गई. मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे और दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे. पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी.

मछली-मुर्गे ने बिगाड़ा मामला
मामला ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के मछली बाज़ार का है. यहां जरा सी बात पर इतना बड़ा हंगामा हो गया कि लोगों के होश उड़ गए. दरअसल, मामले की शुरुआत मीट की दुकान से होती है, जहां रोज की तरह मीट खरीदने वालों की लाइन लगी हुई थी. इस दौरान एक ग्राहक काफी देर से मुर्गा लेने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन दुकानदार ने उसे मुर्गा न देते हुए उसके बाद आए ग्राहक को मछली थमा दी; बस यहीं से मामूली बात ने 'महाभारत' का रूप ले लिया.

"मैं बहुत देर से खड़ा हूं..."
दुकानदार की इस हरकत को देख पहले से खड़े ग्राहक का गुस्सा फूट पड़ा. उसने दुकानदार से झल्लाते हुए कहा, "मैं बहुत पहले से खड़ा हूं, तो मेरे बाद वाले को पहले सामान क्यों दिया जा रहा है?" बस इतनी सी बात पर दुकानदार और ग्राहक के बीच बहस शुरू हुई जो सीधे थाने तक जा पहुँची. मछली बाज़ार अखाड़े में बदल गया था. माहौल इतना गर्म हुआ कि बाकी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे. थोड़ी ही देर बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

थाने में फिर शुरू हुआ विवाद
हाथापाई के बाद मामला शांत हुआ ही था कि झगड़े में शामिल लोगों ने थाने का रुख किया ताकि विवाद का कोई निष्कर्ष निकल सके. हालांकि, थाने में बात और बढ़ गई. दोनों पक्षों के बीच FIR को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई. थाना परिसर में मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस भी दंग रह गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है.

