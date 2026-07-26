/खुद को हरदा के बड़े कारोबारी का बेटा बताकर लिया एडवांस, सस्ता माल दिलाने के नाम पर लाखों ऐंठे, त्योहार से पहले पटाखा व्यापारी से ठगी

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ग्वालियर में व्यापार की आड़ में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. फुलझड़ी कारोबारी फैजान खान और उनके चाचा अकील खान से एक ठग ने सस्ते दाम पर आतिशबाजी का कच्चा माल दिलाने का झांसा देकर 5.59 लाख की ठगी कर ली.
दरअसल फरियादी फैजान खान ने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को हरदा के एक बड़े पटाखा कारोबारी का बेटा बताया. उसने बाजार से कम कीमत पर तार-फुलझड़ी का कच्चा माल उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया. त्योहार का सीजन होने के कारण उन्होंने सौदा तय कर लिया. आरोपी ने एडवांस बुकिंग और माल लोडिंग के नाम पर रुपए मांगे. फैजान ने 11 और 12 सितंबर को आरोपी के बताए एक्सिस बैंक के दो खातों में कुल 5,59,700 ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए.
फैजान खान से ठगी
फैजान खान ने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर, 2025 को उन्हें अपने मोबाइल पर एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को हरदा के एक बड़े पटाखा व्यापारी का बेटा बताया. उसने फैजान को भरोसा दिलाया कि वह फुलझड़ी बनाने के लिए कच्चा माल बाजार भाव से कम कीमत पर सप्लाई कर सकता है. त्योहारों का मौसम होने के कारण, फैजान इस सौदे के लिए राजी हो गए.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
आरोपी ने एक-दो दिन में माल भेजने का भरोसा दिया. काफी इंतजार के बाद भी माल नहीं पहुंचा तो फैजान और उनके चाचा हरदा पहुंचे. वहां पता चला कि जिस फैक्ट्री के नाम पर सौदा हुआ था, वह पिछले दो साल से बंद है. स्थानीय व्यापारियों ने भी बताया कि किसी ठग ने फैक्ट्री का नाम इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की है. ठगी का पता चलने पर पीड़ितों ने ग्वालियर साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई. प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस बैंक खातों के ट्रांजैक्शन और मोबाइल नंबरों की जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है.
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