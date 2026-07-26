/खुद को हरदा के बड़े कारोबारी का बेटा बताकर लिया एडवांस, सस्ता माल दिलाने के नाम पर लाखों ऐंठे, त्योहार से पहले पटाखा व्यापारी से ठगी

आरोपी ने एक-दो दिन में माल भेजने का भरोसा दिया. काफी इंतजार के बाद भी माल नहीं पहुंचा तो फैजान और उनके चाचा हरदा पहुंचे. वहां पता चला कि जिस फैक्ट्री के नाम पर सौदा हुआ था, वह पिछले दो साल से बंद है. स्थानीय व्यापारियों ने भी बताया कि किसी ठग ने फैक्ट्री का नाम इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की है. ठगी का पता चलने पर पीड़ितों ने ग्वालियर साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई. प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस बैंक खातों के ट्रांजैक्शन और मोबाइल नंबरों की जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है.