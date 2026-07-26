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खुद को हरदा के बड़े कारोबारी का बेटा बताकर लिया एडवांस, सस्ता माल दिलाने के नाम पर लाखों ऐंठे, त्योहार से पहले पटाखा व्यापारी से ठगी

ग्वालियर में सस्ते दाम पर पटाखों का कच्चा माल दिलाने का झांसा देकर फुलझड़ी कारोबारी से 5.59 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई. आरोपी ने खुद को हरदा के बड़े कारोबारी का बेटा बताकर एडवांस के नाम पर रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करवा ली.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Jul 26, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:04 PM IST
खुद को हरदा के बड़े कारोबारी का बेटा बताकर लिया एडवांस, सस्ता माल दिलाने के नाम पर लाखों ऐंठे, त्योहार से पहले पटाखा व्यापारी से ठगी

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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