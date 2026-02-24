Advertisement
ग्वालियर टोल बूथ पर 4-5 राउंड फायरिंग, हेलमट पहन आए बदमाशों ने फैलाई दहशत; पर्ची पर लिखी वजह...मचा हड़कंप

MP News: ग्वालियर में दो युवकों ने टोल प्लाजा के सुपरवाइजर पर  4-5 राउंड फायरिंग की.गनीमत रही कि किसी तरह सुपरवाइजर की जान बच गई.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:47 PM IST
gwalior news
gwalior news

Gwalior News: बीते दिन ग्वालियर में ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. बाइक से दो युवकों का उतरना और सीधे टोल प्लाजा पर जाकर धाएं-धाएं 4-5 राउंड फायरिंग करना..इस घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. गनीमत रही है कि इस दौरान किसी की जान नहीं गई. हेलमट पहने एक शख्स ने बूथ के अंदर ड्यूटी कर रहे युवक को एक पर्ची थमाई जिसके कुछ मिनट बाद ही पूरा क्षेत्र गोलियों की आवाज से दहक उठा. 

जानिए पूरा मामला
घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 719 पर स्थित बरेठा टोल प्लाजा से है जहां गोलियों की आवज ने लोगों के अंदर अब डर पैदा कर दिया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक दो बाइक सवार भिंड की तरफ से आए थे. एक शख्स ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमट पहन रखी थी. वो सीधे सुपरवाइजर के बूथ में गया और उसे एक पर्ची थमाई. इतना होते ही टोल  प्लाजा गोलियों के आवाज से दहक उठा. हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा था. 

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना
ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि हेलमट पहने शख्स ने फायरिंग करने के बाद बाइक पर अपने साथी के साथ सवार होकर ग्वालियर की तरफ निकल पड़ा.आखिर क्या था पर्ची में...? इस घटना में किसी की जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है. जिस बूथ पर गोली चली वहां भी ड्यूटी पर तैनात सुपरवाइजर की जान किसी तरह बच गई है. 

पर्ची ने खोली सारी सच्चाई
पर्ची के अंदर चेतावनी भरे शब्दें में लिखा था कि या तो हाईवे बनवाओ या फिर टोल हटाओ. पर्ची में भिंड से ग्वालियर तक करीब 80 किमी के रास्ते पर होते रोड एक्सीडेंट के बारे में लिखा हुआ था. इसके साथ एक व्यक्ति का नाम भी लिखा था जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. आकाश भदोरिया की मौत का हवाला देते हुए लिखा था कि अब और जानें नहीं जानी चाहिए, हाईवे का निर्माण हो जाना चाहिए नहीं तो आगे बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा. फिलहाल पुलिस फुटेज और गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

