ग्वालियर देश के 2 बड़े शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, हफ्ते में 6 दिन चलेगी फ्लाइट

Gwalior to Bengaluru Flight: ग्वालियर की देश के दो बड़े शहरों से कनेक्टिविटी अब और तेज होने वाली है. क्योंकि ग्वालियर से दिल्ली और ग्वालियर से बेंगलुरू के बीच फ्लाइट की सुविधा अब हफ्ते के 6 दिन मिलने वाली है. दोनों शहरों के बीच सप्ताह में 6 दिन उड़ान संचालित होगी. क्योंकि अब तक ग्वालियर से दोनों शहरों के बीच फ्लाइट्स केवल तीन दिन यानि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के बीच ही संचालित होगी. पहले एक ही कंपनी की फ्लाइट संचालित हो रही थी. लेकिन अब एक और कंपनी की तरफ से फ्लाइट का संचालन होना है.

ग्वालियर से दिल्ली-बेंगलुरू फ्लाइट

ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए फिलहाल इंडिगो की तरफ से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट का संचालन किया जाता था. लेकिन अब अकासा एयरलाइंस की तरफ से भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नई उड़ानों का संचालन किया जाएगा. ऐसे में हफ्ते में 6 दिन दोनों शहरों में जाने के लिए फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध रहेगी. केवल रविवार के दिन यह फ्लाइट नहीं होगी. ऐसे में ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु जाने के लिए यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पडे़गा और आने जाने में आसानी होगी.

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ग्वालियर को फायदा

ग्वालियर से विधायक और सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अकासा एयर की तरफ से दिल्ली-बेंगलुरु फ्लाइट संचालित होने से ग्वालियर के लोगों को फायदा होगा. इसे शहर के लोगों आने जाने में तो फायदा होगा ही साथ ही ग्वालियर के पर्यटन को भी फायदा होगा. उन्होंने इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका अहम बताई है. सिंधिया ने एयरलाइन के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की थी. जिसके बाद इन फ्लाइटों का संचालन शुरू हो रहा है. दोनों फ्लाइट शुरू होने से ग्वालियर की दक्षिण भारत के साथ-साथ उत्तर में भी कनेक्टिवटी मजबूत होगी.

बेंगलुरू जैसे आईटी और स्टार्टअप हब जैसे शहर से ग्वालियर का सीधा जुड़ाव होना फायदेमंद होगा. इसके अलावा ग्वालियर में वीकेंड टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा. क्योंकि ग्वालियर शहर से लगातार बड़े शहरों के बीच फ्लाइटों का संचालन शुरू हो रहा है.

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