सावधान! कहीं गोलगप्पे में जीरा समझकर मरे कीड़े तो नहीं खा रहे? ग्वालियर में मचा हड़कंप

करतार सिंह राजपूत, ग्वालियरः यदि आप पानीपुरी या गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए सावधानी का संकेत है. ग्वालियर के साईं बाबा रोड स्थित पूजा स्वीट्स पर उस समय कार्रवाई हुई जब एक ग्राहक को पानीपुरी खाते वक्त मसाला पानी में कीड़े तैरते दिखाई दिए. पानीपूरी खाने वाले ग्राहक ने बताया कि स्वाद अजीब लगने पर उसने ध्यान से पानीपुरी का मसाला पानी देखा, जिसमें मरे कीड़े मौजूद थे. मामले को गंभीर मानते हुए उसने वीडियो बनाकर इसे तुरंत फूड विभाग को शिकायत के रूप में भेजा.

ग्राहक ने न केवल पानीपुरी के मसाले में कीड़े देखे बल्कि दुकान में रखी अन्य मिठाइयों में भी छोटे-छोटे कीड़े दिखाई दिए. शिकायत मिलते ही फूड विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान मसाले वाले पानी में मृत कीड़ों की पुष्टि की. टीम ने दुकान में मौजूद मिठाइयों की स्थिति भी जांची, जिसमें कुछ मिठाइयों में कीड़ों की मौजूदगी पाई गई. इसके बाद विभाग ने दुकान से पानीपुरी और मिठाइयों के कुल आठ नमूने विधिवत रूप से जब्त कर लिए.

विभाग ने दी सख्त चेतावनी

वहीं फूड विभाग की टीम ने ये सभी नमूने भोपाल स्थित फूड टेस्टिंग लैब भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक और कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल, दुकान संचालक अनिल राठौर को साफ-सफाई और फूड सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

