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रहस्यमयी मौत से दहला ग्वालियर किला! सहस्त्रबाहु मंदिर के पास पेड़ से लटकी मिली लाश, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां ग्वालियर किले पर फांसीं के फंदे पर लटकर आत्महत्या कर ली. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 16, 2026, 10:09 PM IST
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Gwalior Fort Suicide
Gwalior Fort Suicide

Gwalior Fort Suicide: ग्वालियर किले पर फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या करने वाली महिला की शिनाख्त हो गयी है. महिला प्रीती जाटव मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थी. उसकी ससुराल शहर के पान पत्ते की गोठ इलाके में है. मायका और ससुराल पक्ष को पुलिस ने सूचना दी, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया. फिलहाल बहोड़ापुर थाना पुलिस आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता करने में जुटी है.

दरअसल, शुक्रवार शाम पुलिस को सूचना मिली थी, कि किले पर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलने पर पुलिस किले के सहस्त्रबाहु मन्दिर के पास पहुंची. जहां पास में ही सुसाइड पॉइंट पर दिखाई दिया कि पेड़ के तने से महिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी. महिला ने अपने सूट के दुपट्टे से पेड़ के जड़ के पास गठान लगाई और तलहटी में नीचे की ओर फांसी लगा ली थी. 

मौके पर पहुंची पुलिस बड़ी मुश्किल से रस्सियों के सहारे किला तलहटी में पहुंची. जहां से महिला के शव को ऊपर खींचकर निकाला गया था. बहोड़ापुर थाना पुलिस को महिला के आसपास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था. इसके चलते उसकी पहचान नही हो सकी थी. ऐसे में महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया कर उनकी पहचान के प्रयास किये जा रहे थे. आसपास के थानों को फोटो और जानकारी शेयर की गयी, ताकि जल्द उसकी पहचान हो सके.

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पुलिस ने जांच की शुरू
ऐसे में पुलिस को जानकारी मिली कि महिला का नाम प्रीती जाटव है. वह मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थी, उसकी ससुराल ग्वालियर के पान पत्ते की गोठ इलाके में है. कुछ दिनों से पति पत्नी में पारिवारिक विवाद चल रहा था. लेकिन इसी बीच उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया. फिलहाल, पुलिस ने मर्ग कायम कर महिला की सुइसाइड के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि महिला ने आत्महत्या की है या हत्या हुई है. सभी एंगलो से घटना की जांच जारी है.

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