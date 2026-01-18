Advertisement
MP में PM जीवन ज्योति योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, जिंदा लोगों को मृत दिखाकर करोड़ों की राशि हड़पी, FIR दर्ज

Gwalior  News: ग्वालियर-चंबल इलाके में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में करोड़ों रुपये का एक बड़ा संगठित घोटाला सामने आया है. EOW (इकोनॉमिक ऑफेंस विंग) की जांच में कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 18, 2026, 01:10 PM IST
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana scam: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत एक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है. इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की शुरुआती जांच में सामने आया कि ग्वालियर और चंबल संभाग में सक्रिय संगठित गिरोह ने जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाए, जिसमें ज़िंदा लोगों को मरा हुआ और मरे हुए लोगों को ज़िंदा दिखाया गया. इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों से हर व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपये का क्लेम किया, और सरकारी फंड से करोड़ों रुपये हड़प लिए.

EOW को एक शिकायत मिली थी कि ग्वालियर-चंबल में नगर निगम अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से PMJJBY योजना के तहत जीवित लोगों को कागजों पर मृत दिखाकर धोखाधड़ी से बीमा का पैसा निकाला जा रहा था. शिकायत के आधार पर EOW ने दीपमाला मिश्रा, जिग्नेश प्रजापति, नवीन मित्तल और पूजा कुमारी के साथ-साथ ग्वालियर नगर निगम के जन्म और मृत्यु पंजीकरण शाखा के तत्कालीन कर्मचारियों और श्योपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

यह गैंग नगर निगम के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन ब्रांच और बैंकों के साथ मिलकर उन लोगों को निशाना बनाता था जिनके पास PM जीवन ज्योति बीमा (एक सरकारी जीवन बीमा योजना) थी. आरोपी ज़िंदा लोगों के जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाते थे और बैंक अधिकारियों की मदद से क्लेम की रकम (हर व्यक्ति के लिए ₹2 लाख) फर्जी नॉमिनी के खातों में ट्रांसफर कर देते थे. 2020 से 2024 के बीच किए गए क्लेम की जांच में आठ बड़ी बीमा कंपनियों, जिनमें स्टार यूनियन दाई-इची, LIC और SBI लाइफ शामिल हैं, द्वारा किए गए संदिग्ध पेमेंट का खुलासा हुआ है.

इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
EOW ने अब तक श्योपुर, ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों से जुड़े कई FIR (117/25, 118/25, 119/25) दर्ज किए हैं. इनमें दीपमाला मिश्रा, जिग्नेश प्रजापति, नवीन मित्तल और पूजा कुमारी के खिलाफ मामले शामिल हैं. यूनियन बैंक श्योपुर और ग्वालियर नगर निगम के पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ भी साजिश का मामला दर्ज किया गया है. इस सिंडिकेट के सभी मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए जांच का दायरा अभी बढ़ाया जा रहा है. EOW को लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम केस के बारे में भी लगातार जानकारी मिल रही है, जिनकी लगातार जांच की जा रही है.

PMJJBY योजना क्या हैः
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो समाज के गरीब और कम इनकम वाले लोगों को प्राकृतिक या दुर्घटना से मौत होने पर सिर्फ़ ₹436 के सालाना प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर देती है. 18 से 50 साल की उम्र के लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं. एप्लीकेशन बैंक या ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं. पॉलिसी होल्डर की मौत होने पर पेमेंट नॉमिनी के अकाउंट में किया जाता है.

