दोस्तों की मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, धक्का लगने से युवक की मौत, CCTV फुटेज के बाद हत्या का केस दर्ज

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Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के माधौगंज थाना क्षेत्र में दोस्तों के बीच हुई मामूली कहासुनी एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गई. 17 जुलाई 2026 को लाला का बाजार स्थित टिंकल वाली गली में मामा का बाजार निवासी मनोज कुमार वर्मा अपने दोस्त प्रवीण बाल्मीकि और सोनू सेन के साथ जा रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर तीनों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों दोस्तों ने मनोज को धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर दीवार से जा टकराया और वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा.
घटना के बाद घायल मनोज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. हालांकि सिर में आई गंभीर चोट के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. कई दिनों तक चले उपचार के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मनोज की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल है.
दोनों आरोपियों की पहचान
जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक अहम सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसने पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ कर दी. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि विवाद के दौरान प्रवीण बाल्मिक और सोनू सेन ने मनोज को धक्का दिया, जिससे वह दीवार से टकराकर नीचे गिर गया. इसके बाद दोनों आरोपी उसे वहीं घायल अवस्था में छोड़कर मौके से चले गए. इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली और मामले की जांच को आगे बढ़ाया.
आरोपी की तलाश चल रही
मृतक के बेटे रचित सिसोदिया की शिकायत पर पुलिस ने प्रवीण बाल्मिक और सोनू सेन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सोनू सेन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि दूसरे आरोपी प्रवीण बाल्मिक की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले में सभी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
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