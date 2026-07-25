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दोस्तों की मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, धक्का लगने से युवक की मौत, CCTV फुटेज के बाद हत्या का केस दर्ज

Gwalior News: ग्वालियर के माधौगंज में दोस्तों के बीच हुई कहासुनी के दौरान धक्का लगने से युवक का सिर दीवार से टकरा गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Jul 25, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:19 PM IST
दोस्तों की मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, धक्का लगने से युवक की मौत, CCTV फुटेज के बाद हत्या का केस दर्ज
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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