दोस्तों की मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, धक्का लगने से युवक की मौत, CCTV फुटेज के बाद हत्या का केस दर्ज

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के माधौगंज थाना क्षेत्र में दोस्तों के बीच हुई मामूली कहासुनी एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गई. 17 जुलाई 2026 को लाला का बाजार स्थित टिंकल वाली गली में मामा का बाजार निवासी मनोज कुमार वर्मा अपने दोस्त प्रवीण बाल्मीकि और सोनू सेन के साथ जा रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर तीनों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों दोस्तों ने मनोज को धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर दीवार से जा टकराया और वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा.