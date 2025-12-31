Advertisement
"फूफाजी तुम्हारे प्रेसिडेंट क्यों न हों..." जब बीच सड़क ASP ने रसूखदार को सिखाया कानून का पाठ, अब हर कोई सर्च कर रहा- कौन है अनु बेनिवाल

MP News: इस समय तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्वालियर की ASP अनु बेनीवाल का एक वीडियो छाया हुआ है, जिसमें वह कहती नजर आ रही हैं कि "फूफाजी राष्ट्रपति क्यों न हों...". अनु बेनीवाल के रवैये और एटीट्यूड को हर कोई सलाम कर रहा है. ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हुई इस घटना में ASP अनु बेनीवाल के रिस्पॉन्स ने तहलका मचा दिया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:46 PM IST
Fufa President ASP Anu Beniwal viral video: नए साल के आगाज से पहले मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में पुलिस बल तैनात किए गए हैं. गली-चौराहों पर ट्रैफिक का उल्लघंन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर है. इसी बीज ग्वालियर ASP अनु बेनीवाल का फूफाजी राष्ट्रपति क्यों न हो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ट्रैफिक चेकिंग के दौरान उन्हें एक ऐसे शख्स से पाला पड़ा जो खुद को ऊंचे पहुंच और रसूखदार करार दे रहा था. फिर क्या अनु बेनीवाल ने शख्स को ऐसा समझाया कि पूरी इंटरनेट पर अनु बेनीवाल छाई हुई हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, नए साल के आगाज से पहले मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में पुलिस बल तैनात किया गया है. गलियों और चौराहों पर ट्रैफिक का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है. ग्वालियर में गाड़ियों की चेकिंग के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 'ड्रिंक एंड ड्राइव' करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है.

इसी बीच ड्यूटी पर तैनात ASP अनु बेनीवाल का सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जिसने अपनी कार के शीशों पर काली फिल्म लगवा रखी थी, जो कि स्पष्ट रूप से ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध है. जब ASP ने उसे रोककर चालान काटने की बात कही, तो वह शख्स अपनी ऊंची पहुंच और रसूख का हवाला देने लगा.

"फूफाजी तुम्हारे प्रेसिडेंट क्यों न हों..."

चालान की बात सुनकर जब शख्स अपने 'फूफाजी' की पहचान और ऊंचे कनेक्शन गिनाने लगा, तो ASP ने बड़े ही शांत और मजाकिया अंदाज में कहा— "फूफाजी तुम्हारे प्रेसिडेंट भी क्यों न हों, चालान तो कटेगा ही." भले ही उन्होंने यह बात हल्के अंदाज में कही, लेकिन वह अपने कर्तव्य को लेकर पूरी तरह गंभीर थीं.

नियम सबके लिए एक है

चेकिंग के दौरान अनु बेनीवाल को गाड़ी में एक डंडा भी मिला, जिसे उन्होंने बाहर निकालते हुए कहा— "यह डंडा तो हमारे काम का है... मजबूत भी है. डंडा भी यहीं छोड़कर जाना होगा." अनु बेनीवाल ने स्पष्ट संदेश दिया कि आप चाहे कितनी भी ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति हों या आम नागरिक, नियम सबके लिए बराबर हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितने ही रसूखदार क्यों न हों.

