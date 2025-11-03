ग्वालियर में 15 मिनट तक चली गोलियां, इलाके में फैली दहशत, गैंगवार की स्थिति

Gwalior Gang War: ग्वालियर में बंदूकराज थमने का नाम नहीं ले रहा है, रविवार की देर रात ग्वालियर घास मंडी क्षेत्र में जमकर गोलियां चलीं, बताया जा रहा है कि यहां रात में 15 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, इस दौरान 35 से ज्यादा फायर हुए हैं. इससे गोलीकांड से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई, गोलीकांड की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है. लेकिन मंडी क्षेत्र में हुई इस गोलीबारी की घटना ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इस गोलीकांड को कुख्यात रिंकू कमरिया गैंग ने अंजाम दिया है, गोलीकांड में हाकिम पाल और विजय बघेल के गोली लगी हैं. वहीं जिस तरह से यह गोलीकांड हुआ है, उसे गैंगवार से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

15 मिनट तक चली गोलियां

बताया जा रहा है कि विजय सिंह गौड़ जो ग्वालियर के शिवनगर घोसीपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है, वह अपने दो दोस्तों बल्लू सरदार और हाकिम सिंह बघेल पाटनकर के साथ कार से अपने परिचित को छोड़ने घासमंडी गए थे, लौटते वक्त रिंकू कमरिया, अन्नी कमरिया, छोटू कमरिया, कालू कमरिया और रमेश कमरिया ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं. 15 मिनट तक चली इस फायरिंग में विजय गौड़ को तीन गोलियां और हाकिम सिंह को एक गोली लगी, फायरिंग के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

लेन-देन का विवाद

घायल विजय सिंह ने पुलिस को बताया कि रिंकू कमरिया से उसका पांच लाख रुपये को लेकर विवाद चल रहा था, कई बार मांगने के बावजूद रिंकू ने पैसे नहीं लौटाए और धमकी दी थी कि दोबारा मांगने पर गोली मार देगा. रिंकू कमरिया पहले से ही ग्वालियर पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है. उस पर फायरिंग, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं. घायलों की शिकायत पर पुलिस ने रिंकू कमरिया गैंग के सभी सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

वहीं मामले को लेकर सीएसपी कृष्णपाल सिंह ने बताया कि गोलीबारी में दो युवक घायल हुए हैं, जिनके बयान लिए जा चुके हैं. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई है. लेकिन इस घटना ने ग्वालियर में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा.

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

