हैवानियत की हदें पार! अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, न्याय न मिलने पर पीड़िता ने...

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी योगेश रावत ने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में युवती से गलत काम किया और अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा. 15 मार्च को दोबारा होटल बुलाकर ज्यादती की और शादी से मुकर गया. परेशान होकर पीड़िता ने एसपी कार्यालय में शिकायत की. शाम को पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज हुई. इसके बाद गांव लौटकर पीड़िता ने अपनी जान दे दी. जिसका सुसाइड नोट भी मिला है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

आरोप है कि योगेश ने पीड़िता को ग्वालियर स्थित होटल में बुलाया. वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. बेसुध होने पर उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान चुपके से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए. पहली घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था. इसी धमकी के दम पर 15 मार्च 2026 को आरोपी ने उसे दोबारा शादी का भरोसा देकर उसी होटल में बुलाया. वहां फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाए. जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी. लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होकर पीड़िता मंगलवार दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची. शाम पांच बजे पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज की गई.



सुसाइड नोट में क्या लिखा?

एफआईआर दर्ज कराने के बाद पीड़िता दतिया स्थित अपने गांव लौट गई, जहां उसने सुसाइड कर लिया. हालांकि, मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है. उसमें लिखा है कि, 'मैं मरने जा रही हूं, कारण है मेरा दोस्त योगेश और उसकी दो बहनें. योगेश ने मुझे ब्लैकमेल किया कि वह मर जाएगा या मार देगा या फोटो और वीडियो वायरल कर देगा, ऐसी धमकी दी है. मैं थाने भी गई, वहां भी कार्रवाई चल रही है. उसके बावजूद उसकी बहन ने मेरे स्थायी पते पर झूठ बोलकर घर पर हंगामा किया. फिर वह मेरी दीदी की ससुराल जाकर वहां भी धमकियां दीं.



फांसी लगाकर दी जान

इसके बाद मेरे हाल के पते ग्वालियर जाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी व गली में गाली-गलौज किया और गली में चिल्ला-चिल्लाकर मुझे बदनाम किया गया. इन सब से मुझे तो दिक्कत हो ही रही है, मेरे घरवाले भी इनसे बहुत परेशान हैं. मेरा पुलिस से निवेदन है कि इनको सजा दी जाए और आगे कभी ये किसी की जिंदगी ऐसी नर्क न बनाएं कि इंसान को इतना मजबूर होना पड़े. इसके बाद पीड़िता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

पुलिस ने तलाशी शुरू की

बता दें सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सुसाइड नोट भी मिला है. सुसाइड नोट में पीड़िता ने आरोपी पर परेशान करने का आरोप लगाया है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपी योगेश रावत के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

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