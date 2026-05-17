Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3220526
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

हैवानियत की हदें पार! अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, न्याय न मिलने पर पीड़िता ने...

Gwalior Crime News: ग्वालियर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक युवती ने आत्महत्या कर ली है. आत्महत्या से पहले उसने एक सुसाइड नोट में एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 17, 2026, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gwalior Crime News
Gwalior Crime News

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी योगेश रावत ने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में युवती से गलत काम किया और अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा. 15 मार्च को दोबारा होटल बुलाकर ज्यादती की और शादी से मुकर गया. परेशान होकर पीड़िता ने एसपी कार्यालय में शिकायत की. शाम को पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज हुई. इसके बाद गांव लौटकर पीड़िता ने अपनी जान दे दी. जिसका सुसाइड नोट भी मिला है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. 

आरोप है कि योगेश ने पीड़िता को ग्वालियर स्थित होटल में बुलाया. वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. बेसुध होने पर उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान चुपके से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए. पहली घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था. इसी धमकी के दम पर 15 मार्च 2026 को आरोपी ने उसे दोबारा शादी का भरोसा देकर उसी होटल में बुलाया. वहां फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाए. जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी. लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होकर पीड़िता मंगलवार दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची. शाम पांच बजे पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज की गई.
 
सुसाइड नोट में क्या लिखा?
एफआईआर दर्ज कराने के बाद पीड़िता दतिया स्थित अपने गांव लौट गई, जहां उसने सुसाइड कर लिया. हालांकि, मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है. उसमें लिखा है कि, 'मैं मरने जा रही हूं, कारण है मेरा दोस्त योगेश और उसकी दो बहनें. योगेश ने मुझे ब्लैकमेल किया कि वह मर जाएगा या मार देगा या फोटो और वीडियो वायरल कर देगा, ऐसी धमकी दी है. मैं थाने भी गई, वहां भी कार्रवाई चल रही है. उसके बावजूद उसकी बहन ने मेरे स्थायी पते पर झूठ बोलकर घर पर हंगामा किया. फिर वह मेरी दीदी की ससुराल जाकर वहां भी धमकियां दीं.
fallback
फांसी लगाकर दी जान 
इसके बाद मेरे हाल के पते ग्वालियर जाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी व गली में गाली-गलौज किया और गली में चिल्ला-चिल्लाकर मुझे बदनाम किया गया. इन सब से मुझे तो दिक्कत हो ही रही है, मेरे घरवाले भी इनसे बहुत परेशान हैं. मेरा पुलिस से निवेदन है कि इनको सजा दी जाए और आगे कभी ये किसी की जिंदगी ऐसी नर्क न बनाएं कि इंसान को इतना मजबूर होना पड़े. इसके बाद पीड़िता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. 

पुलिस ने तलाशी शुरू की
बता दें सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सुसाइड नोट भी मिला है. सुसाइड नोट में पीड़िता ने आरोपी पर परेशान करने का आरोप लगाया है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपी योगेश रावत के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Gwalior Crime

Trending news

Gwalior Crime
हैवानियत की हदें पार! अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, फिर पीड़िता ने....
digvijaya singh
'अब SC ही करेगा फैसला...', भोजशाला विवाद पर पूर्व सीएम का बयान, NEET पर क्या बोले?
Dhar Bhojsala
फिर चर्चा में भोजशाला! मां वाग्देवी की महाआरती देख मुस्लिम पक्ष ने उठाया ये बड़ा कदम
bhopal news
कौन थीं ट्विशा शर्मा? सीएम आवास के बाहर क्यों हंगामा कर रहा परिवार, जानिए पूरा मामला
gwalior news
सास बहू के विवाद ने बुझा दिया घर का चिराग, होमगार्ड जवान ने दी जान...
naib tehsildar beaten by husband
नायब तहसीलदार पत्नी को बेरहमी से पीटा...दांत तोड़े, लैपटॉप-गहने लूटकर फरार हुआ पति
Dewas Road Accident
देवास में भीषण सड़क हादसा, यू-टर्न पर अचानक पलटा प्याज से भरा मिनी ट्रक
MP Earthquake
अचानक हिली धरती...घरों से बाहर भागे लोग, भूकंप के तेज झटकों से दहल उठा MP का ये जिला
MP Breaking News LIVE
MP Highlight: भोजशाला में ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने मनाया जश्न, रतलाम के पास ट्रेन में लगी भीषण आग, पढ़ें बड़ी खबरें
Rajdhani Express Fire
रतलाम: पटरी पर दौड़ती ट्रेन बनी आग का गोला, राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच जलकर खाक...