/ग्वालियर के सरकारी स्कूल बदहाल, बाल आयोग ने जताई नाराजगी, बच्चियों के टॉयलेट में कंडोम-शराब की बोतलें मिलने का दावा

पीरियड्स को लेकर समस्या

डॉ. निवेदिता शर्मा ने कहा कि कई स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, कई जगहों पर टॉयलेट की स्थिति बहुत खराब है. इसके अलावा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाउंड्री वॉल तक नहीं है. इतना ही नहीं सबसे गंभीर समस्या बच्चियों के पीरियड्स के दौरान हो रही परेशानी को लेकर सामने आई है. उन्होंने कहा कि कुछ बच्चियों ने शिकायत की है, स्कूलों में उचित टॉयलेट और सुविधाएं नहीं होने के चलते वे पीरियड्स के दौरान लगभग 5 दिन तक स्कूल नहीं आ पाती हैं. इस हिसाब से साल में लगभग 60 दिन तक बच्चियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. वहीं खराब टॉयलेट व्यवस्था के चलते कई बच्चियां स्कूल में लगभग 6 घंटे तक टॉयलेट जाने से बचती हैं.