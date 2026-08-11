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ग्वालियर के सरकारी स्कूल बदहाल, बाल आयोग ने जताई नाराजगी, बच्चियों के टॉयलेट में कंडोम-शराब की बोतलें मिलने का दावा

Gwalior School News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर मध्य प्रदेश बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने नाराजगी जताई है. जब निरीक्षण किया गया तो टॉयलेट और बाउंड्री वॉल जैसी सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिली है. आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Aug 11, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:13 PM IST
ग्वालियर के सरकारी स्कूल बदहाल, बाल आयोग ने जताई नाराजगी, बच्चियों के टॉयलेट में कंडोम-शराब की बोतलें मिलने का दावा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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