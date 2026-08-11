/ग्वालियर के सरकारी स्कूल बदहाल, बाल आयोग ने जताई नाराजगी, बच्चियों के टॉयलेट में कंडोम-शराब की बोतलें मिलने का दावा

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MP Govt School News: ग्वालियर के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों की बदहाली को लेकर एमपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिंता जाहिर की है. ग्वालियर कलेक्ट्रेट में सभी विभागों की बैठक के दौरान आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई है. निरीक्षण के दौरान स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ-साथ बच्चियों के टॉयलेट में कंडोम पड़े मिलने की बात भी कही है. इसके अलावा, कई स्कूलों में न तो पीने का पानी मिला, न तो टॉयलेट और न ही सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल मिला है.
बैठक के दौरान आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के कुछ स्कूलों में बच्चियों के टॉयलेट में कंडोम पड़े हुए देखे हैं. इसके अलावा, शराब की बोतलें भी पड़ी मिली है. उन्होंने स्कूलों की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियं की स्थिति को लेकर अधिकारियों के सामने नाराजगी जाहिर की है.
पीरियड्स को लेकर समस्या
डॉ. निवेदिता शर्मा ने कहा कि कई स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, कई जगहों पर टॉयलेट की स्थिति बहुत खराब है. इसके अलावा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाउंड्री वॉल तक नहीं है. इतना ही नहीं सबसे गंभीर समस्या बच्चियों के पीरियड्स के दौरान हो रही परेशानी को लेकर सामने आई है. उन्होंने कहा कि कुछ बच्चियों ने शिकायत की है, स्कूलों में उचित टॉयलेट और सुविधाएं नहीं होने के चलते वे पीरियड्स के दौरान लगभग 5 दिन तक स्कूल नहीं आ पाती हैं. इस हिसाब से साल में लगभग 60 दिन तक बच्चियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. वहीं खराब टॉयलेट व्यवस्था के चलते कई बच्चियां स्कूल में लगभग 6 घंटे तक टॉयलेट जाने से बचती हैं.
अधिकारियों को सख्त निर्देश
आयोग अध्यक्ष ने ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों की बदहाली को लेकर भी नाराज नजर आईं. उन्होंने बताया कि कई आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए न पर्याप्त टॉयलेट हैं और न ही पीने के पानी की व्यवस्था. कहीं जर्जर भवन मिले, तो कहीं बेहद खराब साफ-सफाई की स्थिति सामने आई. उन्होंने एक आंगनबाड़ी के पास मरा हुआ सांप पड़े होने का भी जिक्र किया. डॉ. निवेदिता शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उन्होंने जिन जगहों का दौरा कर खुद बदहाल स्थिति देखी है, कम से कम उन स्थानों की व्यवस्थाएं अगली बैठक से पहले दुरुस्त होनी चाहिए.
पुलिस विभाग को भी निर्देश
बैठक के दौरान बाल संरक्षण को लेकर पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए. आयोग अध्यक्ष ने बाल संरक्षण अधिकारियों की थानेवार जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट हो सके. इसके साथ गुमशुदा बच्चों के जल्द दस्तयाब को लेकर भी उन्होंने चर्चा की. आयोग अध्यक्ष ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अगली बैठक तक स्कूलों और आंगनबाड़ियों में सामने आई कमियों को दूर किया जाए. अब देखना होगा कि अधिकारियों को मिले निर्देश के बाद ग्रामीण इलाकों के स्कूलों और आंगनबाड़ियों की बदहाल तस्वीर कितनी बदलती है.
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