पोते ने अपनी 70 साल की दादी को किया जख्मी, दांतों से बुजुर्ग महिला का हाथ चबाया, दिखने लगी हड्डी; खून से लथपथ हुआ...

Gwalior news: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पोते ने अपनी दादी का वो हाश्र किया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. यहां एक पोते ने गुस्से में अपनी दादी के हाथ को जख्मी कर दिया. पोते ने ना सिर्फ बुजुर्ग महिला का हाथ चबाया बल्कि बुरी तरह से उसके साथ मारपीट भी की. बुजुर्ग महिला का हाथ इस कदर जख्मी हुआ कि उसके हाथों की हड्डी भी दिखने लगी. घर पर तमाशा मचाने के बाद पोता घर से फरार हो गया है.

पोते ने दादी के हाथ चबाया

मामला ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के खल्लासीपुरा का है जहां 22 वर्षीय पोते मनीष श्रीवास ने अपनी 70 साल की दादी के साथ मारपीट की है. जानकारी के अनुसार, मनीष शराब के नशे में देर रात घर पहुंचा और घर में हुड़दंग मचाने लगा. आरोपी ने ना सिर्फ दादी पर हमला किया बल्कि उसका कमजोर हाथ भी चबा गया. पोते ने इतनी बेरहमी से बुजुर्ग महिला पर हमला किया कि उसकी हालात बुरी तरह से खराब हो गई है. हाथ को दांतों से इतनी बुरी तरह से चबाया गया कि हड्डी तक नजर आने लगी और घाव के आसपास खून बहने लगा था.

चाचा चाची पर भी किया हमला

आरोपी देर रात नशे की हालत मेंअपने घर पहुंचा था. जब उससे इसकी वजह पूछी गई तो उसने मारपीट करनी शुरू कर दी. मनीष ने अपने चाचा विनोद के साथ मारपीट की और बीच बचाव करने आई चाची को भी पीट दिया. इस दौरान चाची के होथों पर गंभीर चोट आई है और उसका चेहरा बुरी तरह से सूझ गया है. मामला शांत कराने पहुंची दादी कलावती पर भी मनीष ने ताबड़तोड़ वार किया. उनके हाथ को दांतों से बुरी तरह काट लिया जिससे उतनी दूर का मांस निगल गया और हड्डी नजर आने लगी.

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घटना के बाद आरोपी फरार

इतना सब कुछ करने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया है. सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश की जा रही है. घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनकी ड्रेसिंग की गई है.बुजुर्ग महिला अपने छोटे बेटे पोते और छोटी बहु के साथ रहती है.

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