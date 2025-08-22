खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे सिंधिया, फिर गिरिराज को कर दिया गिफ्ट, क्या है मामला?

Scindia Gifts tractor to Giriraj Singh In Shivpuri: शिवपुरी जिले में उस समय देखने लायक सीन बना जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर पहुंचे. मौके पर पहुंच सिंधिया ने ट्रैक्टर आपदा नायक युवा गिरिराज को दे दिया. सवाल ये कि ये भेंट क्यों. गिरिराज वो युवा है जिन्होंने शिवपुरी में बाढ़ के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी. उन्हें उनके इसी साहसिक काम के लिए सम्मान में ये भेंट दी गई है. सिंधिया की इस पहल पर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो गए.

गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों दिया गिफ्ट

मामला शिवपुरी के कोलारस विकासखंड के लिलवारा गांव का है. वहां के लोगों के लिए में शुक्रवार का दिन यादगार बन गया, जब केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ राहत कार्यों में अद्वितीय साहस का परिचय देने वाले युवा गिरिराज प्रजापति को नया ट्रैक्टर भेंट कर सम्मानित किया. हाल ही में आई बाढ़ के दौरान गिरिराज ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई ग्रामीणों की जान बचाई थी. कठिन परिस्थितियों में उन्होंने लगातार राहत कार्यों में भाग लेकर पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल कायम की.

सिंधिया ने खुद गांव पहुंचकर ट्रैक्टर भेंट किया

ट्रैक्टर भेंट करते समय सिंधिया ने कहा गिरिराज जैसे युवा हमारे गांव ही नहीं, पूरे देश का गर्व हैं. आपदा की घड़ी में उन्होंने नायक बनकर समाज की सेवा की है. उनका साहस और निस्वार्थ सेवा भाव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है. यह ट्रैक्टर उनके जीवन में नई राहें खोले और उनकी मेहनत को और गति दे. सम्मान समारोह में उपस्थित ग्रामीणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सिंधिया का स्वागत किया. ग्रामीणों का कहना था कि गिरिराज ने जिस तरह बाढ़ की आपदा में साहस और सेवा की मिसाल पेश की, उसने पूरे क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है