भूत-प्रेत भगाने के नाम पर इलाज, 14 साल की बच्ची की मौत, पेट पर जलाने के मिले निशान
भूत-प्रेत भगाने के नाम पर इलाज, 14 साल की बच्ची की मौत, पेट पर जलाने के मिले निशान

Gwalior News-ग्वालियर में 14 साल की मासूम छात्रा की मौत तांत्रिक क्रिया के दौरान हो गई. अंतिम संस्कार से पहले पुलिस वहां पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में ले लिया. मासूम के पेट पर गर्म छड़ से जलाने और अन्य चोटों के निशान मिले हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:11 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 14 साल की बच्ची की मौत तांत्रिक क्रिया के दौरान हो गई. बच्ची के परिजन अंतिम संस्करा के लिए शव लेकर जा रहे थे, तभी वहां पुलिस पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया है. उसके पेट पर गर्म छड़ से जलाने और अन्य चोटों के निशान मिले हैं. 

पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

अज्ञात ने पुलिस को दी सूचना
यह पूरी घटना खल्लासीपुरा इलाके में सोमवार की है. 8वीं की छात्रा रौनक पाल बीमार थी. रौनक की मौत के बाद जब परिजन अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाने की तैयारी कर रहे थे. तब अज्ञात ने पुलिस को फोन कर बताया कि बच्ची के माता-पिता ने रिश्तेदार की सलाह पर एक तांत्रिक को बुलाया था. तांत्रिक ने बच्ची पर भूत-प्रेत का साया बताया. 

पेट पर गर्म छड़ लगाई
तांत्रिक ने बच्ची के पेट पर गर्म छड़ लगाई. उसे डंडे और झाडू़ से पीटा. लगातार प्रताड़ना के कारण उसकी मौत हो गई. वहीं बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि पिछले 15 दिनों से बेटी को बुखार था. उसे डॉक्टर को भी दिखा चुके थे, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था. सोमवार को घर पर ही उसने दम तोड़ दिया. तांत्रिक क्रिया को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बताया है. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी 
इस मामले में इंदरगंज थाना प्रभारी दीप्ति सिंह तोमर ने बताया कि खल्लासीपुर निवासी 14 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम करयाा है. रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ें-'मेरे सास-ससुर असली खलनायक...' दामाद ने लगाए गंभीर आरोप, फैमिली कोर्ट में आमने-सामने पति-पत्नी

