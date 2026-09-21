ड्रायफ्रूट समझकर खाया जहरीला फल, घर पहुंचे ही बिगड़ी 15 बच्चों की तबीयत, भंडारा खाकर लौट रहे थे बच्चे

बच्चे कमलाराजा अस्पताल में भर्ती

अस्पताल में भर्ती बच्चों की उम्र पांच से 16 वर्ष के बीच बताई गई है. डॉक्टरों द्वारा बच्चों की हृदय गति, ब्लडप्रेशर और ऑक्सीजन लेवल की मोनिटरिंग की जा रही है. अधिकांश बच्चों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है, हालांकि उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है. बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. घनश्याम दास के मुताबिक, रतनजोत का फल खाने योग्य नहीं होता. इसके सेवन से शरीर में जहर की स्थिति बन सकती है. इसके कारण उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर और कमजोरी जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं. समय पर इलाज मिलने से गंभीर स्थिति से बचाव संभव है.फिलहाल कमलाराजा अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी है और चिकित्सकीय टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.