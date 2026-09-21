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ड्रायफ्रूट समझकर खाया जहरीला फल, घर पहुंचे ही बिगड़ी 15 बच्चों की तबीयत, भंडारा खाकर लौट रहे थे बच्चे

ग्वालियर के सिरसौद गांव में भंडारे से लौट रहे 15 बच्चों की जहरीला फल खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई. बच्चों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और चक्कर की शिकायत होने लगी. सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां 13 बच्चों को भर्ती किया गया है, जबकि अन्य बच्चों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Sep 21, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:16 PM IST
ड्रायफ्रूट समझकर खाया जहरीला फल, घर पहुंचे ही बिगड़ी 15 बच्चों की तबीयत, भंडारा खाकर लौट रहे थे बच्चे

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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