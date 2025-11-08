Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2994018
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर का 1900 किलो डोडाचूरा केस: बार-बार गवाही से गायब थे TI, अब कोर्ट का एक्शन

Gwalior News: ग्वालियर के 1900 किलो डोडाचूरा तस्करी मामले में कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है. बार-बार गवाही से गायब रहने वाले टीआई को लेकर कोर्ट ने एमपी के डीजीपी को पत्र लिखा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर की खबरें
ग्वालियर की खबरें

MP News: ग्वालियर के 1900 किलो डोडाचूरा तस्करी केस में गवाही से बार-बार गैरहाजिर रहने वाले टीआई केपी यादव पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. न्यायालय ने इस संबंध में मध्य प्रदेश के डीजीपी को पत्र भी भेजा है. पत्र के जरिए कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि टीआई को हर हाल में अगली सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर कराया जाए. जिसके बाद अब यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि टीआई लगातार कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे, ऐसे में अब कोर्ट इस मामले में सख्ती दिखा रहा है. 

ग्वालियर के मोहन क्षेत्र का मामला 

दरअसल, यह मामला ग्वालियर के मोहना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां 23-24 सितंबर 2022 की देर रात पुलिस ने एक ट्रक से 1900 किलो डोडाचूरा जब्त किया था, कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर एनटीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, पुलिस ने इस मामले में चालान कोर्ट में पेश कर दिया था और अधिकांश गवाहों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं. मुख्य गवाह के रूप में टीआई केपी यादव कई बार समन जमानती वारंट और यहां तक कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इससे केस की सुनवाई में लगातार देरी हो रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः ग्वालियर में फ्लैट में पकड़ाई बांग्लादेशी युवती, देह व्यापार के लिए आई थी भारत

अदालत ने इस पर नाराज़गी जताते हुए स्पष्ट किया कि अधिकारी का यह रवैया न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है. इसके बाद कोर्ट ने DGP को पत्र भेजते हुए आदेश दिया है कि टीआई यादव की अगली सुनवाई में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए. न्यायालय के इस कदम के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल देखी जा रही है. अब यह देखना होगा कि अगली तारीख पर टीआई यादव अदालत में गवाही देने पहुंचते हैं या नहीं. 

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः बिहार से CM मोहन का राहुल गांधी पर निशाना, चुनाव से भागकर पचमढ़ी में छुट्टी मना रहे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior newsGwalior opium poppy casemp news

Trending news

mp news
भजनों की धुन पर निकली बंदर की अंतिम यात्रा, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी विदाई
mp news
विधवा बहू से शादी करना चाहता था जेठ, रखता था गलत नजर, नहीं मानी तो कर दिया कांड...
MP Crime News
फिल्म 'हक' के समर्थन में उतरी हिंदू उत्सव समिति, सम्मान की लड़ाई में जुड़ने की अपील
mp news
ग्वालियर में फ्लैट में पकड़ाई बांग्लादेशी युवती, देह व्यापार के लिए आई थी भारत
gwalior news
डबरा में शर्मनाक लापरवाही:कूड़े के ढेर में मिला कई यूनिट खून,कुत्ते नोचते दिखे पैकेट
bhopal news
30 दिन काम के बदले 15 दिन का वेतन, हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी
chhattisgarh news
2 साल पुराने IED ब्लास्ट मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, सुकमा- दंतेवाड़ा में छापा
gwalior news
महिला पर जेठ की गंदी नीयत! शादी से इंकार किया तो फेंक दिया एसिड, बुरी तरह झुलसीं
bhopal news
ठगी का नया हथकंडा...अब IAS संस्कृति जैन के नाम से बना फर्जी अकाउंट, पैसे मांग रहे
chhattisgarh news
छग सरकार का बड़ा तोहफा! मेडिकल कॉलेजों में 1009 नई वैकेंसी, जल्द शुरू होगी भर्ती