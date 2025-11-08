ग्वालियर का 1900 किलो डोडाचूरा केस: बार-बार गवाही से गायब थे TI, अब कोर्ट का एक्शन

MP News: ग्वालियर के 1900 किलो डोडाचूरा तस्करी केस में गवाही से बार-बार गैरहाजिर रहने वाले टीआई केपी यादव पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. न्यायालय ने इस संबंध में मध्य प्रदेश के डीजीपी को पत्र भी भेजा है. पत्र के जरिए कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि टीआई को हर हाल में अगली सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर कराया जाए. जिसके बाद अब यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि टीआई लगातार कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे, ऐसे में अब कोर्ट इस मामले में सख्ती दिखा रहा है.

ग्वालियर के मोहन क्षेत्र का मामला

दरअसल, यह मामला ग्वालियर के मोहना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां 23-24 सितंबर 2022 की देर रात पुलिस ने एक ट्रक से 1900 किलो डोडाचूरा जब्त किया था, कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर एनटीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, पुलिस ने इस मामले में चालान कोर्ट में पेश कर दिया था और अधिकांश गवाहों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं. मुख्य गवाह के रूप में टीआई केपी यादव कई बार समन जमानती वारंट और यहां तक कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इससे केस की सुनवाई में लगातार देरी हो रही है.

अदालत ने इस पर नाराज़गी जताते हुए स्पष्ट किया कि अधिकारी का यह रवैया न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है. इसके बाद कोर्ट ने DGP को पत्र भेजते हुए आदेश दिया है कि टीआई यादव की अगली सुनवाई में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए. न्यायालय के इस कदम के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल देखी जा रही है. अब यह देखना होगा कि अगली तारीख पर टीआई यादव अदालत में गवाही देने पहुंचते हैं या नहीं.

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

