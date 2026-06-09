मां की मौत के बाद जानवर की तरह पीटता था शराबी पिता, तंग आकर घर से भाग गए 5 भाई-बहन

पिता जानवरों की तरह करता था मारपीट

मामला ग्वालियर से घाटीगांव थाना क्षेत्र का है पुलिस को बच्चों ने बताया कि उनकी मां का देहांत 5 साल पहले ही हो चुका है. मां की मौत के बाद से उनका पिता रोज शराब के नशे में धुत होकर घर आता है और उन्हें जानवरों की तरह पीटता है. इन पांचों भाई-बहनों में सबसे बड़ा भाई केवल 12 साल का है, जो अपनी उंगली थामकर चल रही सबसे छोटी 6 साल की बहन और अन्य भाई-बहनों को लेकर हाईवे पर निकल पड़ा था.