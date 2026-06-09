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मां की मौत के बाद जानवर की तरह पीटता था शराबी पिता, तंग आकर घर से भाग गए 5 भाई-बहन

Gwalior News-ग्वालियर में शराबी पिता की प्रताड़ना और मारपीट से तंग आकर पांच भाई-बहन अपने घर से भाग निकले. तपती धूप में बच्चे आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे तक पहुंच गए. हाईवे पर गश्त कर रही पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. पुलिस पिता के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 09, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:04 PM IST
मां की मौत के बाद जानवर की तरह पीटता था शराबी पिता, तंग आकर घर से भाग गए 5 भाई-बहन

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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