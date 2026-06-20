ग्वालियर में 8 साल की बच्ची को तालिबानी सजा देकर मार डाला, पड़ोसी दंपति पर हत्या का मामला दर्ज

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8 year old Beaten to Death-ग्वालियर की 8 साल की बच्ची अलीना खान की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुरानी छावनी पुलिस ने पड़ोसी दंपति पर हत्या का केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि बच्ची की मौत तालिबानी सजा के चलते हुई. मुख्य आरोपी अमीन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसकी पत्नी रेशमा खान फरार है. बच्ची के पिता सलमान मजदूरी करते हैं और मां नहीं है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
8 साल की अलीना की मौत
दअरसल, पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बरा गांव में शुक्रवार को 8 साल की बच्ची अलीना खान की मौत का मामला सामने आया था. अलीना की मां नहीं है. पिता सलमान खान मजदूरी करके उसे पालते हैं. दिनभर बच्ची घर में अकेली रहती थी और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चली जाती थी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
पुरानी छावनी पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बच्ची की मौत गंभीर चोट और दिमागी सदमे के चलते होना बताया है. जांच में पता चला कि गुरुवार को बच्ची अपने पड़ोसी अमीन खान के घर चली गई थी. अमीन का आरोप था कि बच्ची ने रुपए और जेवर उसने निकाल लिए थे. इससे नाराज होकर अमीन खान बच्ची को अपने घर ले गया. पुलिस के अनुसार अमीन खान और उसकी पत्नी रेशमा खान ने बच्ची को बांधकर डंडे से पिटाई की थी.
पड़ोसी के घर डरी-सहमी मिली थी अलीना
शाम को मजदूरी से लौटे पिता सलमान को जब जानकारी मिली तो वह पड़ोसी के घर पहुंचे. वहां बच्ची डरी-सहमी मिली. अमीन ने पिता को बच्ची द्वारा चोरी की बात बताई और ऑटो में दोनों को घर छोड़ गया. घर पहुंचकर बच्ची पलंग पर लेट गई. पिता को लगा बच्ची थक गई है और नींद आ गई है. उन्होंने शरीर पर मामूली चोट समझकर सुबह डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा.
मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पत्नी फरार
शुक्रवार की सुबह जब सलमान ने बच्ची को जगाया तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. डॉक्टर के पास ले जाने पर बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद पिता ने पुरानी छावनी पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पाया कि पड़ोसी दंपति ने ही बच्ची की पिटाई की थी. पिता सलमान खान की शिकायत पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. मुख्य आरोपी अमीन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब महिला आरोपी रेशमा खान की तलाश कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि घटना के समय और कौन लोग मौजूद थे. इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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