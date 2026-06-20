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ग्वालियर में 8 साल की बच्ची को तालिबानी सजा देकर मार डाला, पड़ोसी दंपति पर हत्या का मामला दर्ज

Gwalior News-ग्वालियर में चोरी के शक में पड़ोसी दंपति ने 8 साल की मासूम अलीना खान को बांधकर डंडों से बेरहमी से पीटा कि गंभार चोट और दिमागी सदमे के कारण उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी अमीन खान को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 20, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:19 PM IST
ग्वालियर में 8 साल की बच्ची को तालिबानी सजा देकर मार डाला, पड़ोसी दंपति पर हत्या का मामला दर्ज

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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