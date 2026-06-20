ग्वालियर में 8 साल की बच्ची को तालिबानी सजा देकर मार डाला, पड़ोसी दंपति पर हत्या का मामला दर्ज

मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पत्नी फरार

शुक्रवार की सुबह जब सलमान ने बच्ची को जगाया तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. डॉक्टर के पास ले जाने पर बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद पिता ने पुरानी छावनी पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पाया कि पड़ोसी दंपति ने ही बच्ची की पिटाई की थी. पिता सलमान खान की शिकायत पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. मुख्य आरोपी अमीन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब महिला आरोपी रेशमा खान की तलाश कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि घटना के समय और कौन लोग मौजूद थे. इस मामले में आगे की जांच जारी है.