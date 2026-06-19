ग्वालियर में 8 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत, पड़ोसी पर चोरी के शक में मारपीट कर हत्या का आरोप

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Gwalior 8 Year old Girl Death-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरा गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां 8 साल की एक मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुक्रवार सुबह बच्ची अपने घर के बिस्तर पर मृत अवस्था में पाई गई. मासूम के शरीर पर चोट के निशान देखने के बाद परिवार वालों ने पड़ोसी पर बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी पड़ोसी को हिरासत में ले लिया है.
गुल्लक से पैसे निकाले
जानकारी के अनुसार, मृत बच्ची का नाम अलीना था, जो अपने पिता और दो भाई-बहनों के साथ रहती थी. गुरुवार शाम को वह घर के बाहर बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान वह पड़ोस में रहने वाले आमीन खाने के घर में चली गई और वहां रखी एक गुल्लक से कुछ रुपए निकाल लिए.
पूछताछ के बहाने बर्बरता का आरोप
जब आमीन खान अपने घर लौटा और उसे पैसे गायब मिले, तो उसने आसपास पता किया. शक होने पर उसने अलीना की तलाश की, जो पास की ही एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी. बताया जा रहा है कि जब उससे कड़ाई से पूछा गया तो उसने पैसे लेने की बात मान ली और वह जगह भी बता दी जहां उसने पैसे छिपाए थे. परिजनों का आरोप है पूछताछ के नाम पर पड़ोसी आमीन खान ने बच्ची को बुरी तरह प्रताड़ित किया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की.
सुबह बिस्तर पर मिला शव
गुरुवार की इस घटना के बाद, शुक्रवार सुबह जब अलीना काफी देर तक सोकर नहीं उठी, तो परिजनों ने उसे जगाने की कोशिश की. तब पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है. बेटी का शव देख परिवार में कोहराम मच गया. पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पड़ोसी के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. कोक सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. शुरुआती तफ्तीश में मासूम के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं. पुलिस ने मौत की सटीक वजह जानने के लिए डॉक्टरों के एक पैनल से पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है.
पुलिस जांच में जुटी
पुरानी छावनी थाना प्रभारी डॉ. संतोष यादव के अनुसार, 8 वर्षीय बच्ची की मौत की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है. बच्ची के शरीर पर चोटें मिली हैं और यह बात साफ हुई है कि चोरी के शक में पड़ोसी ने उससे पूछताछ की थी. पिता के आरोपों के आधार पर पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.