ग्वालियर में 8 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत, पड़ोसी पर चोरी के शक में मारपीट कर हत्या का आरोप

सुबह बिस्तर पर मिला शव

गुरुवार की इस घटना के बाद, शुक्रवार सुबह जब अलीना काफी देर तक सोकर नहीं उठी, तो परिजनों ने उसे जगाने की कोशिश की. तब पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है. बेटी का शव देख परिवार में कोहराम मच गया. पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पड़ोसी के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. कोक सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. शुरुआती तफ्तीश में मासूम के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं. पुलिस ने मौत की सटीक वजह जानने के लिए डॉक्टरों के एक पैनल से पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है.