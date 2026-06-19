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ग्वालियर में 8 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत, पड़ोसी पर चोरी के शक में मारपीट कर हत्या का आरोप

Gwalior News-ग्वालियर के बरा गांव में चोरी के शक में पड़ोसी द्वारा पूछताछ और कथित मारपीट के बाद 8 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को हिरासत में ले लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 19, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:01 PM IST
ग्वालियर में 8 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत, पड़ोसी पर चोरी के शक में मारपीट कर हत्या का आरोप

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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