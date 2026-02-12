मासूम ने सिंधिया को खून से पत्र लिखकर लगाई गुहार, स्टेरॉयड के ओवरडोज से हालत क्रिटिकल, गलत इलाज का आरोप

Gwalior News-ग्वालियर में 9 साल के मासूम बच्चे ने अपने खून से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है. बच्चे ने सिंधिया से न्याय की गुहार लगाते हुए डॉक्टर पर गंभीर बीमारी शरीर में पैदा करने के आरोप लगाए हैं. बच्चे और उसके पिता ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. सिंधिया ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
Trending Photos
Child Writes Letter to Scindia-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे एक 9 साल के मासूम बच्चे ने अपने खून से पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से न्याय की गुहार लगाई है. मासूम ने शहर के नामी डॉक्टर पर बिनी डिग्री डिप्लोमा के दवाओं का अत्यधिक डोज देते हुए उसके शरीर में गंभीर बीमारी पैदा करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है. वहीं पिता पुत्र ने भी ऐलान किया है कि अब यदि न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेंगे.
खून से पत्र लिखकर मंत्री को दिया
दरअसल, ग्वालियर का रहने वाला 9 साल का मासूम यशवर्धन राठौर थर्ड क्लास में पड़ता है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर आगमन की सूचना मिलने पर वह अपने पिता मोनू राठौर के साथ ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचा,जहां उसके द्वारा अपने खून से लिखा न्याय की गुहार वाला पत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा. सिंधिया ने पत्र को देखा और पिता पुत्र को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया. जब सिंधिया एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे तब एक बार फिर पिता पुत्र उनके काफिले के सामने आ गए, सिंधिया ने काफिला रोक उनसे कहा कि वह बच्चे को न्याय जरूर दिलाएंगे.
कम बाल होने पर डॉक्टर को दिखाया था
बच्चे के पिता मोनू राठौर का आरोप है कि उसके बेटे यशवर्धन के सिर पर उम्र के हिसाब से बाल कम थे. बालो की कम ग्रोथ को देखते हुए वह शिंदे की छावनी स्थित डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ कुलदीप सक्सेना के क्लीनिक पर पहुंचे. जहां साल 2020 से 2024 तक बच्चे का इलाज किया गया. लगातार डॉक्टर को दिखाने और इलाज के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ. बल्कि मासूम के बाल पूरी तरह से गायब हो गए, उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई, दांत टेढ़े होने लगे.
समय के साथ शरीर कमजोर होगा
ग्वालियर में स्थानीय लेवल पर आयोजित भोपाल एम्स के मेडिकल कैंप में बच्चे को दिखाया तो उसे जांच के लिए भोपाल बुलाया गया. शुरुआती जांच के बाद उन्हें दिल्ली एम्स रैफर किया गया. जहां डॉक्टर्सने हायर लेवल की जांच के बाद बच्चे की कंडीशन को क्रिटिकल बताया है. कुछ जांच अमेरिका भी भेजी गई हैं. डॉक्टरों ने यह भी बताया कि जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे उसका शरीर और कमजोरी होता जाएगा.
डॉक्टर के पास नहीं है डिग्री-डिप्लोमा
बच्चे के पिता का कहना है कि डॉ कुलदीप सक्सेना के पस डर्मेटोलॉजिस्ट से जुड़ी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है. वह अपनी पत्नी के नास से रजिस्टर्ड क्लीनिक पर ही प्रेक्टिस करते हैं. ऐसे में बिना डिग्री डिप्लोमा के दूसरे के नाम से रजिस्टर्ड क्लीनिक पर प्रैक्टिस करते हुए उसके बच्चे को हाई लेवल के डोड दिए, जिनमें कुछ स्टेरॉयड दवाएं भी शामिल रहीं. इन दवाओं के साइड इफेक्ट से बच्चे का जीवन खतरे में है. बच्चे के पिता ने बताया कि वह आश्वसनों से परेशान हो चुके हैं. इसलिए उन्होंने सिंधिया से न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि अगर अब भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे.
यह भी पढ़ें-किसान ने दूध देने से किया इनकार तो बौखलाई महिला, राक्षस की तरह चबा डाली उसकी उंगली
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!