इश्क में अंधी पत्नी ने लिखी पति की मौत की इबारत, प्रेमी से बोली-वो रास्ते का रोड़ा है, सिर में उतार दीं तीन गोलियां

Gwalior Murder Case-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर रिश्तों के कत्म का मामला सामने आया है. शहर के शीतला माता रोड झाड़ियों में मिली संतोष गिरी गोस्वामी के अंधेकत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. यह महज एक हत्या नहीं, बल्कि इश्क,धोखे और साजिश की एक खौफनाक दास्तान है. रीना ने अपने शादीशुदा प्रेमी अमित खान के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की खूनी स्क्रिप्ट लिखी. प्रेमी ने संतोष को शराब पार्टी के बहाने बुलाया, फिर उसे नशे में धुत किया. इसके बाद सिर में तीन गोलियां उतारकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या करने के बाद आरोपी ने प्रेमिका को फोन कर कहा तेरी प्रॉब्लम का खात्मा कर दिया है.

21 जनवरी को मिला था शव

दअरसल, ग्वालियर की कंपू थाना पुलिस को 21 जनवरी 2026 बुधवार की रात सूचना मिली थी की शीतला माता रोड पर झाड़ियों में खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा हुआ है. इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मृतक युवक के सिर को तीन गोलियां मारी गईं थीं. घटनास्थल के पास से स्मार्ट वॉच और बाइक पुलिस को मिली थी. बाइक के नंबर को सर्च किया गया तो वह घाटीगांव की निकली.

बहू रीना पर जताया शक

मृतक की पहचान संतोष गिरी गोस्वामी निवासी जखोदा घाटीगांव के रूप में हुई. पहचान होने पर उसके परिवार को घटना की सूचना दी गई. गुरुवार सुबह जब मृतक के पिता विजय गिरी ने शव की पहचान की तो उन्होंने अपनी बहू रीना पर शक जताया. पुलिस ने रीना को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो रूह कंपा देने वाली साजिश परत-दर-परत खुलती चली गई.

पड़ोसी से हुआ प्यार

रीना ने बताया कि संतोष नशे का आदी था और मारपीट करता था. इसलिए वह मायके आ कर रहे रही थी. इस बीच उसे अपने मायके करहिया गांव में रहने वाले पड़ोसी अमित खान से प्यार हो गया. संतोष इस रिश्ते में रोड़ा बन रहा था. इसलिए सात-आठ दिन पहले ही उसे मारने का प्लान तैयार किया था. चार दिन पहले ही संतोष और रीना के बेटे का जन्मदिन था. संतोष ने वीडियो कॉल पर बेटे से बात की और रीना को घर लौटने को कहा था. लेकिन उसे क्या पता था कि वह मौत के करीब है.

शराब पिलाने के बहाने बुलाया

20 जनवरी मंगलवार रात प्रेमी अमित खान ने संतोष को शराब पिलाने के बहाने नौगांव शीतला माता रोड पर बुलाया. अमित के साथ उसका दोस्त सन्नी भी था. जैसे ही संतोष को नशा चढ़ा तो अमित और सन्नी ने उसके सिर, कनपटी और पेट में तीन गोलियां मार दीं. इसके बाद प्रेमिका रीना को कॉल कर उसने कहा कि उसकी प्रॉब्लम को उसने खत्म कर दिया है. बात हो जाने के बाद पकड़े जाने के डर से रीना ने अपने मोबाइल की पुरानी सिम तोड़ दी. ताकि लोकेशन और कॉल डिटेल न मिल सके. रीना प्रेमी अमित से दूसरे मोबाइल पर केवल व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करती थी.

आरोपी हुआ फरार

पति की हत्या के बाद उसने अमित से हुई वीडियो कॉल और मैसेज की डिटेल भी डिलीट कर दी थी. पुलिस ने आरोपी अमित खान की पहचान होने के बाद उसे हाईवे पर घेर लिया. लेकिन वह चकमा देकर मोहना के जंगलों में भाग गया. पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं. फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के दोस्त सन्नी को हिरासत में ले लिया है.

