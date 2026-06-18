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ग्वालियर के अस्पताल में मिली 3 दिन की नवजात बच्ची, अज्ञात ने मंदिर के पास छोड़ा, पुलिस जांच में जुटी

Gwalior News-ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल परिसर के मंदिर के पास कोई अज्ञात व्यक्ति 3-4 दिन की नवजात बच्ची को लावारिस और भूख से बिलखता हुआ छोड़ गया. अस्पताल प्रबंधन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्ची को सुरक्षित SNCU में भर्ती कर लिया है, वहीं मुरार थाना पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी तलाश कर रही है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 18, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:39 PM IST
ग्वालियर के अस्पताल में मिली 3 दिन की नवजात बच्ची, अज्ञात ने मंदिर के पास छोड़ा, पुलिस जांच में जुटी

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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