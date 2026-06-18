ग्वालियर के अस्पताल में मिली 3 दिन की नवजात बच्ची, अज्ञात ने मंदिर के पास छोड़ा, पुलिस जांच में जुटी

बच्ची का इलाज और देखभाल जारी

अस्पताल प्रबंधन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्ची को स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट यानी SNCU में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज और देखभाल की जा रही है. अस्पताल का स्टाफ इस मासूम की देखभाल किसी मां की तरह कर रहा है, ताकि उसे किसी तरह की परेशानी न हो. उधर सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने अज्ञात माता-पिता या परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके जिसने इस मासूम को यूं बेसहारा छोड़ दिया.