ग्वालियर के अस्पताल में मिली 3 दिन की नवजात बच्ची, अज्ञात ने मंदिर के पास छोड़ा, पुलिस जांच में जुटी

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Newborn Found in Hospital-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है.यहां एक मासूम नवजात बच्ची को उसके अपने ही लोग अस्पताल परिसर में लावारिस छोड़कर चले गए. महज तीन से चार दिन की इस बच्ची की रोने की आवाज ने लोगों का दिल दहला दिया. भूख और बेबसी से बिलखती इस मासूम को जब लोगों ने देखा तो हर किसी की आंखें नम हो गईं.
रोने की आवाज आई, बच्ची मिली
घटना मुरार थाना क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल के जच्चा खाना परिसर की है. यहां बने मंदिर के पास एक नवजात बच्ची कपड़े में लिपटी हुई लगातार रो रही थी. पहले लोगों को समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन जब तीमारदारों ने तलाश की तो मंदिर के पास यह मासूम जिंदगी अकेली पड़ी मिली.
अज्ञात व्यक्ति छोड़कर भागा
करीब तीन से चार दिन की इस बच्ची को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अस्पताल परिसर में छोड़ दिया था. भूख और असहायता से बिलख रही बच्ची को देखकर मौजूद लोगों का कलेजा कांप उठा. तत्काल अस्पताल प्रबंधन और ड्यूटी स्टाफ को सूचना दी गई. डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने बिना समय गंवाए बच्ची को सुरक्षित अपनी कस्टडी में लिया.
बच्ची का इलाज और देखभाल जारी
अस्पताल प्रबंधन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्ची को स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट यानी SNCU में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज और देखभाल की जा रही है. अस्पताल का स्टाफ इस मासूम की देखभाल किसी मां की तरह कर रहा है, ताकि उसे किसी तरह की परेशानी न हो. उधर सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने अज्ञात माता-पिता या परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके जिसने इस मासूम को यूं बेसहारा छोड़ दिया.
पुलिस जांच में जुटी
जिस उम्र में एक नवजात को मां की गोद, ममता और सुरक्षा की जरूरत होती है, उस उम्र में इस मासूम को अस्पताल परिसर में लावारिस छोड़ दिया गया. हालांकि अब यह बच्ची सुरक्षित है और डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी ही औलाद को इस तरह किस्मत के भरोसे छोड़ दिया. फिलहाल पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
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