जिस पर किया चाकू से हमला, उसी को देखने महिला बनकर वार्ड में घुसा आरोपी, पत्नी ने पकड़वाया

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MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल परिसर स्थित हजार बिस्तर अस्पताल में रविवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. यहां पुलिस से बचने के लिए सलवार-सूट पहनकर, महिला के भेष में सर्जिकल वार्ड में घुसे एक आरोपी को पीड़ित की पत्नी की सूझबूझ से पकड़ लिया गया. आरोपी ने एक रात पहले ही मजदूर पर चाकू से जानलेवा हमला किया था. आरोपी महिला का भेष धारण कर अस्पताल यह देखने पहुंचा था कि व्यक्ति जिंदा है या मर चुका है.
शराब के नशे में किया था हमला
पुलिस के अनुसार, हजीरा निवासी मजदूर देवेंद्र मौर्य शनिवार-रविवार की रात पत्नी रचना और अन्य साथियों के साथ वॉल पुट्टी का ट्रक खाली करने गए थे. काम के बाद देवेंद्र अपने साथियों पप्पू भदौरिया और धर्मेंद्र भदौरिया के साथ शराब पीने चला गया. लौटते समय पप्पू और धर्मेंद्र नशे में गाली-गलौज करने लगे. देवेंद्र द्वारा विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और दोनों ने चाकू निकालकर देवेंद्र के सीने, पेट और गर्दन पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. देवेंद्र खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और आरोपी फरार हो गए. गंभीर हालत में देवेंद्र को अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया.
महिला बनकर अस्पताल पहुंचा आरोपी
वारदात के बाद जब आरोपी धर्मेंद्र भदौरिया का नशा उतरा, तो वह डर गया कि कहीं देवेंद्र की मौत न हो जाए और उस पर हत्या का केस दर्ज न हो जाए. इसी घबराहट में वह देवेंद्र की हालत जानने अस्पताल पहुंचा. पुलिस से बचने के लिए उसने सलवार-सूट पहनकर महिला का भेष धारण किया और सीधे सर्जिकल वार्ड में घुस गया.
पत्नी ने चाल-ढाल से पहचाना
वार्ड में देवेंद्र के पास मौजूद उसकी पत्नी रचना ने आरोपी को महिला के कपड़ों में होने बावजूद उसकी कद-काठी, चाल-ढाल और हाव-भाव से तुरंत पहचान लिया. रचना के शोर मचाने पर आरोपी भागने लगा, लेकिन अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों और लोगों ने उसे दबोचकर कंपू थाना पुलिस के हवाले कर दिया.
एक गिरफ्तार, दूसरा फरार
थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार ने बताया कि रचना की शिकायत पर धर्मेंद्र और पप्पू भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जबकि फरार पप्पू भदौरिया की तलाश जारी है. घायल देवेंद्र की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है.
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