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जिस पर किया चाकू से हमला, उसी को देखने महिला बनकर वार्ड में घुसा आरोपी, पत्नी ने पकड़वाया

Gwalior News-ग्वालियर में मजदूर पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी पुलिस से बचने के लिए सलवार-सूट पहनकर उसका हाल जानने अस्पताल पहुंचा. अस्पताल के वार्ड में मौजूद पीड़ित की पत्नी ने आरोपी को उसकी चाल-ढाल से पहचान कर पकड़वा दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 22, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:15 PM IST
जिस पर किया चाकू से हमला, उसी को देखने महिला बनकर वार्ड में घुसा आरोपी, पत्नी ने पकड़वाया

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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