मंदिर की दान पेटी से निकली अनोखी चीजें, किसी ने मांग शादी की मन्नत, तो किसी ने डाले सट्टे के नंबर, लिखा-प्रभु पैसा ही पैसा आ रहा है

Wishes Found In Donation Box -भगवान के मंदिरों की दान पेटी में लोग पैसा ही नहीं डालते हैं, वे अपनी भावनाएं और मन की बातें, इच्छाएं, धन्यवाद और दर्द भी भगवान के भरोसे छोड़ जाते हैं. ग्वालियर के प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव मंदिर में दान पेटी खुलने के दौरान इस बार सिर्फ रकम ही नहीं, बल्कि आस्था, भावनाओं और दिलचस्प किस्सों का अनोखा संगम भी देखने को मिला. यहां दान पेटी से कुछ अनोखी पर्चियां निकलीं, जिन्हें पढ़कर वहां मौजूद लोग चौंक भी गए और मुस्कुरा भी उठे.

दान पेटी से निकले 5 लाख से ज्यादा पैसे

मंदिर के सार्वजनिक न्यास द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार समिति सदस्यों और हस्ताक्षरकर्ताओं की मौजूदगी में दान पेटी खोली गई. पारदर्शिता के साथ नोटों और सिक्कों की गिनती की गई, जिसमें कुल 5,29,230 रुपये की राशि प्राप्त हुई. इसमें 5,27,330 रुपये नोटों से और 1,900 रुपये सिक्कों से जमा हुए. गणना के बाद पूरी राशि को सुरक्षित जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

दान पेटी में मिली भावनाओं की झलक

दान पेटी से कई ऐसी पर्चियां और चीजें भी मिलीं, जिन्होंने सभी को हैरान करने के साथ-साथ भावुक भी कर दिया. दान पेटी से निकली एक पर्ची में लिखा था, हे प्रभु, मैं आपका बहुत प्यारा बच्चा हूं. मेरे चारों तरफ पैसा ही पैसा आ रहा है. इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद. बताया जा रहा है कि यह पर्ची किसी सटोरिये द्वारा डाली गई थी, जिसने अपनी कमाई के लिए भगवान का आभार जताया. इसमें अलग-अलग तारीखों के साथ सट्टे के नंबर भी लिखे हुए थे.

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शादी की लगाई अर्जी, विवाह पर धन्यवाद

एक युवती ने अपनी पर्ची में भगवान से प्रार्थना करते हुए लिखा कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, हमारे घर वाले मान जाएं, और सभी रुकावटें दूर हों. साथ ही उसने शनि दोष दूर करने और सच्चाई दिखाने की भी प्रार्थना की. इसके अलावा एक अन्य पर्ची में किसी परिवार ने बेटी की सफल शादी के लिए भगवान का धन्यवाद किया कि 2026 में बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई, इसके लिए भगवान का आभार.

गलतियों के लिए माफी

एक व्यक्ति ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए लिखा कि अब मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा और न ही सोचूंगा. भगवान को साक्षी मानकर अपनी आदत सुधारूंगा. वहीं दान पेटी में एक छोटी डायरी भी मिली, जिसमें एक लड़की ने अपनी बचपन की सहेली को याद करते हुए कई यादें लिखी थीं. साथ ही उसने अपनी सहेली के सफल डॉक्टर बनने के लिए भगवान से प्रार्थना की.

पेटी में निकली अन्य चीजें भी

इन पर्चियों के अलावा दान पेटी से नौकरी और परीक्षा में सफलता की प्रार्थनाएं, पारिवारिक समस्याओं के समाधान की गुहार, छोटी विदेशी करेंसी, चांदी के सिक्के, नाग-नागिन के जोड़े भी मिले हैं. यह चीजें दिखाती हैं कि भगवान शिव के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी है. कोई अपनी सफलता का श्रेय देता है, तो कोई अपनी परेशानियों का हल मांगता है. दान पेटी में डाली गई ये पर्चियां सिर्फ कागज नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदें, विश्वास और भावनाओं का प्रतीक हैं.

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