TV की 'चिक्की' अब वृंदावन में जप रहीं राधे-राधे, मेकअप और लाइमलाइट को कहा अलविदा, एक सपने ने बदली जिंदगी

Actress Ana Quits Acting-मुंबई की चकाचौंध, कैमरा, लाइट और एक्शन की दुनिया को छोड़कर ग्वालियर की रहने वाली एक्ट्रेस एना जयसिंघानी अब पूरी तरह भक्ति के रास्ते पर चल पड़ी हैं. भगवान राधा-कृष्ण की भक्ति में लीन एन आजकल वृंदावन की गलियों में राधा नाम का जाप करती नजर आती है. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है. एना अब भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हैं और राधे-राधे का जप करती हैं.

ISKON से हुई शुरुआत

एना ने बताया कि उनके जीवन में यह बदलाव राधारानी की कृपा से हुआ है. जब वह मुंबई में एकता कपूर के बालाजी फिल्म्स से एक्टिंक का कोर्स कर रही थीं, तब अपने दोस्तों के साथ इस्कॉन मंदिर जाने लगीं. वहां भगवद गीता की क्लास लेने और आचार्यों की बातें सुनने के बाद उनकी रुचि नाम जप और सात्विक जीवन में बढ़ गई. उन्होंने धीरे-धीरे प्याज, लहसुन और नॉन-वेज जैसी चीजों का पूरी तरह से त्याग कर दिया.

सीरियल्स में मिला काम, सुकून नहीं

एना को टीवी जगत में पहचान सोनी चैनल के सीरियल देखा एक ख्वाब से मिली, जिसमें उन्होंने चिक्की का किरदार निभाया था. इसके अलावा उन्होंने सावधान इंडिया और फियर फाइल्स जैसे शो में भी काम किया. एना ने बताया कि हम चाहते थे कि आज छोटे पर्दे पर हैं तो कल बड़े पर्दे पर आएं, लेकिन ठाकुर जी ने हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अनुभव कराया कि ये सब भौतिक चीजें हैं.

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प्रेमानंद महाराज के सपने ने बदली जिंदगी

एना ने एक खास किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि संत प्रेमानंद महाराज उनके सपने में आए थे. उन्होंने बताया, महाराज जी ने सपने में आकर मुझसे कहा, नाम जप करो. बस यही वो पल था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी. इसी के बाद उन्होंने दीक्षा ली और वृंदावन को ही अपना ठिकाना बना लिया.

मुंबई और वृंदावन की तुलना

एना के अनुसार, मुंबई की लाइफ शो-ऑफ की जिंदगी है जहां रील लाइफ यानी फेक पहचान जीनी पड़ती है, जबकि वृंदावन में रियल लाइफ है. यहां आने के बाद मेकअप और महंगे कपड़ों का मोह खत्म हो गया है. अब उन्हें केवल इस बात की चिंता रहती है कि उन्हें उनके कान्हा देख रहे हैं.

परिवार ने किया सपोर्ट

एना के इस फैसले में उनके परिवार ने भी पूरा साथ दिया. आज उनकी मां भी घर पर नाम जप करती हैं और पूरे परिवार ने सात्विक जीवन अपना लिया है. एना अब अपनी पुरानी ग्लैमर वाली तस्वीरों को देखकर सोचती हैं कि वह क्या कर रही थीं. उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि वे अपनी लाइफ जैसे जी रहे हैं जिएं, लेकिन समय मिलने पर भगवान के नाम पर जाप जरूर करें.

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