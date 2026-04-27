ग्वालियर में AI का खौफनाक इस्तेमाल, नाबालिग को धमकी देकर ऐंठे जेवर और पैसे, 5 महीने तक दशहत में रही बच्ची

AI Blackmailing Case: ग्वालियर में AI के जरिए ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 17 साल की नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देकर आरोपी ने ''टेरर टैक्स'' वसूल किया है. पैसा नहीं देने पर आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी. दहशत में लड़की ने घर से मां के मंगलसूत्र और सोने के कड़े चुराकर ब्लैकमेलर को थमा दिए. इसके बाद भी धमकियां बंद नहीं हुईं. डर के कारण लड़की 5 महीने से कोचिंग नहीं गई. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

दअरसल मुरार निवासी 17 साल की लड़की को उसके पिता की दुकान का पुराना नौकर हर्ष ठाकुर 5 महीने से ब्लैकमेल कर रहा है. लड़की को धमका रहा है कि 30 हजार रुपए का इंतजाम करे, नहीं तो उसे बदनाम कर देगा. उसके फोन में अश्लील वीडियो का जखीरा भरा है. पैसे नहीं मिले तो एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) से इन वीडियो में उसका चेहरा जोड़कर वायरल कर देगा. पीड़िता का कहना है कि वह कोचिंग जाती है. हर्ष उसका पीछा करता था. रास्ते में उसे घेरकर धमकी देकर पैसे मांगता था. घबराकर उसने अलमारी के लॉकर से मां के दो मंगलसूत्र और सोने के दो कड़े चुराकर हर्ष को थमाए, फिर भी वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है.

AI के दुरुपयोग कर किया ब्लैकमेल

पीड़िता के पिता ने बताया कि हर्ष ठाकुर निवासी हजीरा उनकी दुकान पर काम करता था. उसकी हरकतें ठीक नहीं थीं, तो 15-20 दिन में उसे दुकान से हटा दिया. उसके बाद हर्ष ने उनकी नाबालिग बेटी को टारगेट किया. एआइ से उसके अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था. हर्ष ने बेटी के गले से चांदी की चेन भी उतरवाई थी, तब उसे पकड़ा था. उस वक्त बदमाश ने कसम खाई कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन बाज नहीं आया. बेटी को फिर धमकाया, तो उसने अलमारी से गहने चुराकर हर्ष को दिए. कुछ दिन पहले शादी में जाना था तब गहने निकालने के लिए लॉकर खोला तब घटना पता चली. पूछताछ पर बेटी ने पूरी बात बताई. इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस का कहना है कि आरोपी हर्ष ठाकुर पर पॉक्सो एक्ट, IT एक्ट और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना AI के दुरुपयोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. परिजन बच्चों से खुलकर बात करें और किसी भी तरह की धमकी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें. ब्लैकमेलर की मांग कभी पूरी न करें.

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