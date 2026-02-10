Advertisement
खुशखबरी: ग्वालियर से इंदौर, पुणे, हैदराबाद के लिए शुरू सकती हैं उड़ानें, कनेक्टिविटी बढ़ेगी

Gwalior Airport: ग्वालियर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ग्वालियर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, जिससे ग्वालियर से दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट्स बढ़ेगी. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 10, 2026, 01:12 PM IST
ग्वालियर एयरपोर्ट से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
Gwalior Airport Connectivity: ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल से अब कनेक्टिविटी और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि नए समर सीजन में ग्वालियर से देश के अलग-अलग बड़े शहरों के लिए फ्लाइट की सीधी सुविधा शुरू होने वाली है. 28 मार्च से नया समर सीजन शुरू होने वाला है, जिसके लिए ग्वालियर से इंदौर, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो सकती है, ऐसे में ग्वालियर को लोगों को अब इन शहरों में जाने के लिए दूसरा रूट नहीं पकड़ना पड़ेगा और वह सीधी अपनी यात्रा कर सकेंगे. 

ग्वालियर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

दरअसल, फिलहाल ग्वालियर एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरू और दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट की सुविधा है, लेकिन यात्रियों की संख्या में अब इजाफा होना शुरू हो गया है, इसके अलावा शहर के लोगों की तरफ से भी इंदौर, पुणे और हैदराबाद के लिए फ्लाइट की लगातार मांग की जा रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं, अगर यह फ्लाइट शुरू होती है तो न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, इससे ग्वालियर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी. जिसके लिए प्रयास तेज हो गए हैं. 

खास तौर पर ग्वालियर के लोगों ने इंदौर के लिए फ्लाइट शुरू करवाने की मांग की है, क्योंकि इंदौर ग्वालियर फ्लाइट बंद हो जाने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अब केवल सड़क और रेल मार्ग ही इंदौर जाने का विकल्प बचा है. ऐसे में ग्वालियर से इंदौर के बीच बंद हुई फ्लाइट को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग स्थानीय लोगों की तरफ से भी लगातार आ रही है. माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी दिशा में तैयारियां शुरू हो गई हैं. 

यात्रियों की संख्या बढ़ी 

ग्वालियर एयरपोर्ट से फिलहाल दिन में तीन ही फ्लाइट संचालित होती हैं, जहां हर दिन 900 से 950 यात्री सफर करते हैं, यानि तीनों फ्लाइट बुक चलती है, हर महीने में 25 हजार तक यात्री हवाई सफर कर रहे हैं. ऐसे में अब ग्वालियर से फ्लाइट की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है, ताकि यात्रियों को फायदा मिल सकेगा. 

