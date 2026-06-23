ग्वालियर में अटेंडेंस को लेकर प्रभारी प्राचार्य और शिक्षिका के बीच मारपीट, कपड़े फाड़ने और लात मारने का आरोप

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Gwalior Fight in College-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के शासकीय बीएड कॉलेज में अटेंडेंस को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि प्रभारी प्राचार्य और शिक्षिका के बीच मारपीट हो गई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला हजीरा थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराकर क्रॉस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
अटेंडेंस को लेकर हुआ विवाद
दरअसल, मामला ग्वालियर के तानसेन रोड स्थित शासकीय बीएड कॉलेज का है. जहां हाईकोर्ट के आदेश पर मुरैना में पदस्थ शिक्षिका मीनू शर्मा एमएड कर रही है. मीनू शर्मा का आरोप है कि शासन के नियमों के मुताबिक वह ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रही है, लेकिन कुछ दिनों से प्रभारी प्राचार्य एके पंडित उनसे रजिस्टर पर सिग्नेचर करने का दबाव बना रह थे. इसी बात को लेकर उन्होंने अभद्रता करना शुरू कर दिया.
प्रभारी प्राचार्य पर मारपीट का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि जब विरोध किया तो धक्का दे दिया. ऑफिस के बाहर खड़े उनके पति गौरव भारद्वाज जब आवाज सुनकर अंदर आए तो वहां खड़े अन्य आफिस स्टाफ ने उन्हें पकड़ लिया. उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. जब रोकने की कोशिश की तो प्रभारी प्राचार्य एके पंडित ने महिला होते हुए भी उनके साथ बेतहाशा मारपीट की. गुप्त अंगों पर लात मारी. कपड़े फाड़ने का आरोप भी मीनू ने लगाया है.
शिक्षिका पर दबाव बनाने का आरोप
इतने गंभीर आरोपों के बावजूद झगड़े मारपीट की FIR दर्ज करने पर वह SP ऑफिस पति के साथ पहुंची और धाराओं में इजाफा करने की मांग की. वहीं पुलिस को प्रभारी प्राचार्य एके पंडित ने आरोप लगाते हुए बताया है कि जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहे . इसी दौरान कॉलेज की शिक्षिका मीनू शर्मा अपने पति के साथ उनके ऑफिस पहुंचीं और उपस्थिति संबंधी दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने लगीं.
पुलिस जांच में जुटी
जब हस्ताक्षर से इनकार कर दिया तो विवाद शुरू हो गया और उनके साथ अभद्रता करने के साथ धक्का-मुक्की की गई. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दोनों का मेडिकल कराया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. हजीरा थाना पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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