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ग्वालियर में अटेंडेंस को लेकर प्रभारी प्राचार्य और शिक्षिका के बीच मारपीट, कपड़े फाड़ने और लात मारने का आरोप

Gwalior News-ग्वालियर में ऑनलाइन अटेंडेंस और रजिस्टर साइन को लेकर प्रभारी प्राचार्य और शिक्षिका के बीच जमकर मारपीट हुई. इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद हजीरा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल कराकर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 23, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:18 PM IST
ग्वालियर में अटेंडेंस को लेकर प्रभारी प्राचार्य और शिक्षिका के बीच मारपीट, कपड़े फाड़ने और लात मारने का आरोप

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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