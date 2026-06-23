ग्वालियर में अटेंडेंस को लेकर प्रभारी प्राचार्य और शिक्षिका के बीच मारपीट, कपड़े फाड़ने और लात मारने का आरोप

शिक्षिका पर दबाव बनाने का आरोप

इतने गंभीर आरोपों के बावजूद झगड़े मारपीट की FIR दर्ज करने पर वह SP ऑफिस पति के साथ पहुंची और धाराओं में इजाफा करने की मांग की. वहीं पुलिस को प्रभारी प्राचार्य एके पंडित ने आरोप लगाते हुए बताया है कि जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहे . इसी दौरान कॉलेज की शिक्षिका मीनू शर्मा अपने पति के साथ उनके ऑफिस पहुंचीं और उपस्थिति संबंधी दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने लगीं.