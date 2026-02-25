छोटे भाई का 'इश्क', बड़े भाई का 'उजड़ा आशियाना'... ग्वालियर में लव मैरिज के बदले जेसीबी से ढहा दिया घर

Gwalior News-ग्वालियर में लव मैरिज को लेकर बवाल हो गया. नाराज लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के भाइयों के घर पर जेसीबी से हमला कर दिया. लड़की पक्ष के लोगों ने तीन कमरों और आंगन पर जेसीबी चला कर पूरा घर तोड़ दिया.
Trending Photos
House Demolished Over Love Marriage-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां छोटे भाई के प्रेम विवाह की सजा बड़े भाई को अपना मकान तुड़वाकर चुकानी पड़ी है.छोटे भाई ने समाज की लड़की को भगाकर लव मैरिज की थी. जिस पर लड़की के परिजनों ने लड़के के भाइयों के घर पर जेसीबी से हमला कर दिया। हमलावरों ने तीन कमरों और आंगन पर जेसीबी चला कर पूरा घर तोड़ दिया. जैसे तैसे घर के लोग अपनी-अपनी जान बचाकर भाग गए. घटना घाटीगांव के घेघोली की है. घटना के बाद डरे-सहमे परिजन पांच महीने तक यहां वहां भटकते रहे. अब वह गांव वापस लौटे तो पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
छोटे भाई ने भागकर की शादी
ग्वालियर के घाटीगांव थाना स्थित घेघोली गांव निवासी 38 वर्षीय वनिया सिंह गुर्जर ने घाटीगांव थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि उसके छोटे भाई रामलखन सिंह गुर्जर ने पास के ही गांव सिरोली निवासी गिर्राज सिंह गुर्जर की बेटी किरन गुर्जर के साथ भागकर शादी कर ली थी. दोनों ने एक दूसरे की मर्जी से प्रेम विवाह के बंधन में बंधे थे, लेकिन यह बात लड़की के पिता गिर्राज गुर्जर को सहन नहीं हुई.
बुलडोजर से ढहाया मकान
इसी से नाराज लड़की के पिता गिर्राज गुर्जर ने 9 सितंबर 2025 की देर रात किसी की जेसीबी लेकर सिरोली के भूपेंद्र गुर्जर, सिद्धार्थ गुर्जर, भारत गुर्जर पहुंचे और गालियां देने लगे. इतना ही नहीं जब गालियां देने से मना गिया तो उन्होंने गांव से अपने और साथियों को बुला लिया. इसके बाद जेसीबी लेकर तीन कमरे का मकान, आंगन पूरे सामान सहित तोड़ दिया. घटना के बाद दहशत में वनिया व उसके घर वाले गांव से भाग गए.
पांच महीने बाद थाने पहुंचा परिवार
पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी लगातार उनका पीछा कर रहे थे, जिस कारण वह पुलिस को सूचना देने के बाद भी थाना तक नहीं आ पा रहे थे. जबकि पुलिस स्पॉट पर पहुंचकर पूरी घटना को समझ आई थी. पुलिस पीड़ित परिवार को बुला रही थी, लेकिन परिवार डरा हुआ था. अब जाकर पांच महीने बाद पीड़ित परिवार गांव लौटा और पुलिस के पास पहुंचा है.घाटीगांव थाना पुलिस ने मंगलवार को आरोपी गिर्राज गुर्जर व उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में CSP रोबिन जैन का कहना है कि घटना पांच महीने पहले की है. फरियादी पक्ष डरा हुआ था और अब थाने आया है. घटना सही थी इसलिए मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
यह भी पढ़ें-मुलताई में 50 किन्नरों की घर वापसी, किन्नर अखाड़ों ने ‘किन्नर जिहाद’ के खिलाफ ली शपथ
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!