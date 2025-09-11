Gwalior Anita Murder Case: मां की हत्या के जख्म अभी भरे भी नहीं, जेल में बंद आरोपी ने बेटे पर भी टांग दी मौत की तलवार

Gwalior Anita Gupta Murder Case: ग्वालियर में अनीता गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी आकाश जादौन ने रील बनाकर अनीता के बेटे जय गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी है. आरोपी द्वारा बनाया गया रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें आरोपी आकाश जादौन हाथ में हथकड़ी पहनकर "बच न सकेगा सिक्योरिटी में रहकर याद रखियोरे तने मारूंगा कहकर" गाना लगाया हुआ है. पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

दरअसल, ग्वालियर शहर की प्रीतम विहार कॉलोनी में दिनदहाड़े बीती 27 जुलाई को अनीता गुप्ता नाम की महिला की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. हत्या करने से पहले घर के सामने अनीता गुप्ता के बेटे जय गुप्ता से चैन छीनने के दौरान बदमाशों ने गोली चलाई थी. जिनमें से एक गोली अनीता गुप्ता के लग गई थी. जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी. वारदात का मुख्य आरोपी आकाश जादौन बीती 16 अगस्त 2024 से जेल में बंद है. इस बीच 5 सितंबर को जय गुप्ता के दोस्त मनोज कुशवाह ने फोन कर बताया कि आकाश तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है. उसने एक रील शेयर की है.

पीड़ित ने सीएम से लगाई गुहार

जब पीड़ित जय गुप्ता ने लिंक पर जाकर देखा, तो सबलगढ़ नरेश के नाम से आकाश सिंह की इंस्टाग्राम आईडी से अनीता गुप्ता की हत्या का मुख्य आरोपी आकाश जादौन हाथ में हथकड़ी पहनकर "बच न सकेगा सिक्योरिटी में रहकर याद रखियो रे तने मारूंगा कहकर" गाना वाली रील डाला हुआ था. पीड़ित जय गुप्ता को पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है, एक कांस्टेबल उनके साथ रहता है. बदमाश की रील के शब्द भी यही है कि सिक्योरिटी में रहकर वह उसे मारेगा. ऐसे में फरियादी जय गुप्ता का कहना है कि आरोपी जेल में बंद है फिर भी सोशल मीडिया के जरिए धमकी दे रहा है. ऐसे में उसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से कार्रवाई की गुहार की है.

कब हुआ था अनीता हत्याकांड?

आपको बता दें कि ग्वालियर शहर के प्रीतम विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े दिनांक 29 जुलाई 2024 को दोपहर 3 बजे जब जय गुप्ता अपनी मां अनीता गुप्ता को डॉक्टर को दिखाकर वापस घर आ रहा था. तभी उसके घर के सामने जय गुप्ता से चैन छीनने के उद्देश्य से जय गुप्ता पर गोली चलाई और गोली जय की मां अनीता गुप्ता को लग गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी. इस हत्या का मुख्य आरोपी आकाश जादौन जो कि 16 अगस्त से जेल में बंद है. (रिपोर्टः करतार सिंह / ग्वालियर)

