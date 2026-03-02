Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

गर्भवती महिला के अपहरण कांड में बिज्जे गुर्जर को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज; जेल में ही रहेगा आरोपी

Gwalior Kidnapping Case: ग्वालियर के सबसे चर्चित अंजू गुर्जर अपहरण कांड में जिला कोर्ट ने आरोपी बिज्जे गुर्जर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. ग्वालियर जिला न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि घर में घुसकर फायरिंग, मारपीट और गर्भवती महिला के अपहरण जैसे अपराध में आरोपी को कोई राहत नहीं दी जा सकती.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:27 PM IST
Gwalior District Court News
Gwalior  District Court News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का सबसे चर्चित अंजू गुर्जर अपहरण कांड में जिला कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने घर में घुसकर फायरिंग करते हुए गर्भवती महिला अंजू गुर्जर के अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार किया. इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने कुछ हद तक सुकून की सांस ली है. मामले को लेकर पहले से ही इलाके में चर्चा और आक्रोश का माहौल बना हुआ था.

यह सनसनीखेज घटना ग्वालियर जिले के तिघरा थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव की है. दिनदहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर फायरिंग की, मारपीट की और महिला का अपहरण कर लिया. इस वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई थी और पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया था. पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में शामिल बदमाशों की तलाश शुरू की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

2 फरवरी को किया पेश 
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2025 को योगी गुर्जर अपने साथियों डीपी गुर्जर, तहसीला गुर्जर, भोला, प्रदीप और अन्य लोगों के साथ हथियार लेकर अंजू गुर्जर के घर पहुंचा था. फायरिंग के बाद आरोपियों ने घर में मौजूद लोगों से बंदूक के बट से मारपीट की और फिर अंजू गुर्जर का अपहरण कर लिया. इस मामले में आरोपी बिज्जे गुर्जर को 2 फरवरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था.

कोर्ट ने खारिज की याचिका
गिरफ्तारी के बाद आरोपी की ओर से जमानत की मांग की गई, लेकिन जिला न्यायालय ग्वालियर ने इसे खारिज कर दिया. शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी पर पहले से कई गंभीर अपराध दर्ज हैं और वह मुख्य आरोपी का करीबी है. कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामले में नरमी नहीं बरती जा सकती.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

अंजू गुर्जर अपहरण केस में बिज्जे गुर्जर की जमानत अर्जी खारिज, जेल में ही रहेगा आरोपी
