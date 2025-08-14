जेबकतरी महिला ने भीड़ का उठाया फायदा, चंद सेकेंड में की हाथ की सफाई; cctv में रिकॉर्ड
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

जेबकतरी महिला ने भीड़ का उठाया फायदा, चंद सेकेंड में की हाथ की सफाई; cctv में रिकॉर्ड

MP News: एक महिला चोर ने ग्वालियर के गणेश मंदिर में चोरी के वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी महिला ने भीड़ का फायदा उठाते हुए बगल में खड़ी महिला के पर्स से हजारों रुपए की चोरी की है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:26 PM IST
gwalior news
gwalior news

Gwalior Mahila Chor: ग्वालियर से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने ही दूसरी महिला के पैसे चुराए है. महिला चोर ने मंदिर में चोरी के इस वारदात को अंजाम दिया है. भक्तों की भीड़ के बीच महिला ने चुपके से बगल में खड़ी दूसरी महिला के पर्स में हाथ डाला और पर्स से हजारों रुपए ले भागी. ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. 

जेबकतरी निकली महिला
ये पूरी घटना ग्वालियर स्थित अर्जी वाले गणेश जी के मंदिर की बताई जा रही है. यहां भक्तों के भीड़ के बीच में महिला चोर ने दूसरी महिला की जेब मार दी. चोर महिला ने भीड़ का फायदा उठाते हुए उसके बगल में खड़ी महिला के जेब मार लिए. चोर महिला ने इतनी चुप्पी से इस वारदात को अंजाम दिया कि इसकी भनक अगल बगल खड़े भक्तों को भी नहीं हुई. हैरानी की बात ये रही कि जिस महिला के पर्स से पैसे चोरी किए गए है उसे भी भनक नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ है. 

फुटेज में कैद वारदात
चोरी की ये वारदात मंदिर में इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चोरी का पता चलते ही फरियादी महिला आयुषी ने इंदरगंज थाना पुलिस से इस मामले की शिकायत की. मंदिर का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड थी. आयुषी ने बताया कि उसके पर्स में 17 हजार रुपए थे जिसे चोर महिला ने चुरा लिए है. रिकॉर्डेड फुटेज में भी चोर महिला को व्हाइट ड्रेस पहने और चेहरे पर लाल रंग का दुपट्टा बांधे देखा जा सकता है. 

पुलिस का बयान
वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक, रोबिन जैन का कहना है कि फरियादी महिला की शिकायत पर फरार महिला की जांच की जा रही है. फुटेज की मदद से चोर महिला की तलाश की जा रही है, महिला के मिलते ही उसपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी. अब देखना ये होगा कि मंदिर में हुई इस चोरी के वारदात के बाद, मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई नए नियम लाए जाते है या नहीं. 

रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, Z मीडिया, ग्वालियर

