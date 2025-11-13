फर्जी दस्तावेजों के साथ 'स्पेशल गेस्ट' गिरफ्तार, बांग्लादेशी महिला ग्वालियर में करती थी वेश्यावृत्ति, 1 साल से रह रही थी

Bangladeshi Woman Arrested-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस ने बुधवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है. मुखबिर की सूचना पर शहर की घनी बस्ती में पुलिस ने कार्रवाई की. महिला पिछले एक साल से ज्यादा समय से फर्जी दस्तावेजों के सहारे ग्वालियर में रह रही थी और दो स्पा सेंटरों में काम करती थी. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह अपनी एक बांग्लादेशी सहेली के साथ वेश्यावृत्ति में भी शामिल थी.

अवैध तरीके से भारत में घुसी

पुलिस के अनुसार, महिला एक किराए के अपार्टमेंट में रहती थी. पूछताछ में उसने बताया कि वह पड़ाव और हाईकोर्ट के पास स्थित स्पा सेंटरों में काम करती थी. महिला ने खुलासा किया कि वह मीरपुर, ढाका की फुकुर बस्ती से नदी और पहाड़ों के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी. कोलकाता पहुंचने के बाद वह दलालों के माध्यम से ग्वालियर आई. उसने बताया कि भारत में अवैध घुसपैठ कराने वाला एक बड़ा रैकेट सक्रिय है, जो बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में बसाने का काम करता है.

फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाए

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि ग्वालियर में रहने वाले बंगाली डॉक्टर तुषार और उसकी बांग्लादेशी पड़ोसन ने 16 महीने पहले महिला को यहां बुलाया था. इसी दौरान महिला ने फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर ग्वालियर में ठिकाना बना लिया. क्राइम ब्रांच ने महिला के पास से मोबाइल और कुछ फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं. अब पुलिस उससे पूछताछ कर रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.

एक महीने में 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार

बता दें कि ग्वालियर पुलिस ने पिछले एक महीने में 10 बांग्लादेश नागरिकों को पकड़ा है. अक्टूबर में महाराजपुरा थाना क्षेत्र से एक ही परिवार के आठ सदस्य गिरफ्तार हुए थे, जबकि गोविंदपुरी से एक युवती और अब एक अन्य महिला पकड़ी गई है. फिलहाल सभी को पुलिस लाइन स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. 15 नवंबर को इन्हें हावड़ा ले जाकर बीएसएफ के माध्यम से बांग्लादेश भेजा जाएगा.

