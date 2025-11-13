Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

फर्जी दस्तावेजों के साथ 'स्पेशल गेस्ट' गिरफ्तार, बांग्लादेशी महिला ग्वालियर में करती थी वेश्यावृत्ति, 1 साल से रह रही थी

Gwalior News-ग्वालियर में फर्जी दस्तावेजों के साथ पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है. बांग्लादेशी महिला पिछले एक साल से ज्यादा समय से फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रही थी. वह दो स्पा सेंटरों में काम करती थी और अपनी एक बांग्लादेशी सहेली के साथ वेश्यावृत्ति में भी शामिल थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 13, 2025, 03:42 PM IST
Bangladeshi Woman Arrested-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस ने बुधवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है. मुखबिर की सूचना पर शहर की घनी बस्ती में पुलिस ने कार्रवाई की. महिला पिछले एक साल से ज्यादा समय से फर्जी दस्तावेजों के सहारे ग्वालियर में रह रही थी और दो स्पा सेंटरों में काम करती थी. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह अपनी एक बांग्लादेशी सहेली के साथ वेश्यावृत्ति में भी शामिल थी. 

अवैध तरीके से भारत में घुसी
पुलिस के अनुसार, महिला एक किराए के अपार्टमेंट में रहती थी. पूछताछ में उसने बताया कि वह पड़ाव और हाईकोर्ट के पास स्थित स्पा सेंटरों में काम करती थी. महिला ने खुलासा किया कि वह मीरपुर, ढाका की फुकुर बस्ती से नदी और पहाड़ों के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी. कोलकाता पहुंचने के बाद वह दलालों के माध्यम से ग्वालियर आई. उसने बताया कि भारत में अवैध घुसपैठ कराने वाला एक बड़ा रैकेट सक्रिय है, जो बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में बसाने का काम करता है. 

फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाए
पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि ग्वालियर में रहने वाले बंगाली डॉक्टर तुषार और उसकी बांग्लादेशी पड़ोसन ने 16 महीने पहले महिला को यहां बुलाया था. इसी दौरान महिला ने फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर ग्वालियर में ठिकाना बना लिया. क्राइम ब्रांच ने महिला के पास से मोबाइल और कुछ फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं. अब पुलिस उससे पूछताछ कर रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है. 

एक महीने में 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार
बता दें कि ग्वालियर पुलिस ने पिछले एक महीने में 10 बांग्लादेश नागरिकों को पकड़ा है. अक्टूबर में महाराजपुरा थाना क्षेत्र से एक ही परिवार के आठ सदस्य गिरफ्तार हुए थे, जबकि गोविंदपुरी से एक युवती और अब एक अन्य महिला पकड़ी गई है. फिलहाल सभी को पुलिस लाइन स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. 15 नवंबर को इन्हें हावड़ा ले जाकर बीएसएफ के माध्यम से बांग्लादेश भेजा जाएगा. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

