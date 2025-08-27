मृत व्यक्तियों के आधार से खुले बैंक खाते, 150 बीघा जमीन बेचकर दलालों ने हड़पे 1.5 करोड़

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में मृत व्यक्तियों के दस्तावेंजों को इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड और आईडी बनाकर जमीन बेचने और बैंक में खाते खुलवाकर रकम हड़पने का मामला सामने आया है. यहां एक प्रॉपर्टी डीलरों के गिरोह ने गाजियाबाद की कंपनी के प्रतिनिधि के साथ 150 बीघा जमीन का सौदा किया. इसके बाद फर्जी दस्तावेजों से खुले बैंक खातों में भुगतान लेकर 1.50 करोड़ रुपए की ठगी कर ली. इस मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है.

कर्मचारी को हुआ शक

रजिस्ट्री के दौरान पंजीयन विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी को शक हुआ. कर्मचारी ने कंपनी प्रतिनिधि सुरेश कुमार को आगाह किया. जब कंपनी के प्रतिनिध जमीन को देखने पहुंचे, तो देखा कि जिन जमीनों की रजिस्ट्री हुई थी, वहां अन्य किसान खेती कर रहे थे. जब पूछताछ की गई तो पता चला कि किसी भी किसान ने अपनी जमीन बेची ही नहीं.

3 साल से चल रहा फर्जीवाड़ा

यह फर्जीवाड़ा अप्रैल 2022 से फरवरी 2025 तक चला. गाजियाबाद की कंपनी लैंडकॉम खेती योग्य जमीन सस्ते दामों में खरीदकर उन्हें विकसित कर बेचती है. कंपनी ने ग्वालियर में सुरेश कुमार को अपना प्रतिनिध नियुक्त किया था. सुरेश की मुलाकात जमीन के दलाल जितेन्द्र राजपूत से हुई, जिसने उसे आगे लोकेंद्र जाटव, अजय जाटव, मनीष जाटव, सोनू जाटव और विनोद जाटव से मिलवाया. सभी दलालाों ने गिजौर्रा कि किरोल, किटोरा, काशीपुर, बहादुरपुर और अन्य गावों में जमीन दिखाई और सौदा पक्का कर लिया.

27 फर्जी रजिस्ट्री हुई

इसके बाद कुछ ही समय में एक के बाद एक 27 रजिस्ट्री हुईं, जिनमें 150 बीघा से ज्यादा जमीन के दस्तावेज तैयार किए गए. सभी रजिस्ट्री में फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया गया. जिन लोगों के नाम से रजिस्ट्री हुई, उनके नाम से बैंक चेक भी काटे गए. जब रजिस्ट्री के बाद सुरेश कुमार जमीन देखने गए तो वहां दूसरे किसान खेती कर रहे थे. जब पूछताछ हुई तो पता चला कि जमीन किसी ने बेची ही नहीं.

बैंकों से निकाला पैसा

जब बैंक से सुरेश कुमार ने जानकारी ली, तो पता चला की जिन नामों के चेक काटे गए थे. उनके खातों से पैसा निकाल लिया गया है. जांच में सामने आया है कि जिन किसानों के नाम पर ये खुलवाए थे, उनमें से कुछ मृतक थे. आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड और झूठे दस्तावेज देकर उनके नाम से खाते खुलवा लिए और पैसे निकाल लिए. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है.

