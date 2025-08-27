मृत व्यक्तियों के आधार से खुले बैंक खाते, 150 बीघा जमीन बेचकर दलालों ने हड़पे 1.5 करोड़
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2898759
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

मृत व्यक्तियों के आधार से खुले बैंक खाते, 150 बीघा जमीन बेचकर दलालों ने हड़पे 1.5 करोड़

Gwalior News-ग्वालियर में मृत व्यक्तियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल पर फर्जी आईडी बनाकर जमीन बेचने और खाते खुलवाए गए. प्रॉपर्टी डीलरों की एक गैंग ने गाजियाबाद की कंपनी के प्रतिनिधि के साथ मिलकर करीब 150 बीघा जमीन का सौदा किया. फर्जी दस्तावेज के आधार पर 1.50 करोड़ रुपए की ठगी कर ली.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 27, 2025, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मृत व्यक्तियों के आधार से खुले बैंक खाते, 150 बीघा जमीन बेचकर दलालों ने हड़पे 1.5 करोड़

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में मृत व्यक्तियों के दस्तावेंजों को इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड और आईडी बनाकर जमीन बेचने और बैंक में खाते खुलवाकर रकम हड़पने का मामला सामने आया है. यहां एक प्रॉपर्टी डीलरों के गिरोह ने गाजियाबाद की कंपनी के प्रतिनिधि के साथ 150 बीघा जमीन का सौदा किया. इसके बाद फर्जी दस्तावेजों से खुले बैंक खातों में भुगतान लेकर 1.50 करोड़ रुपए की ठगी कर ली. इस मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है.

कर्मचारी को हुआ शक 
रजिस्ट्री के दौरान पंजीयन विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी को शक हुआ. कर्मचारी ने कंपनी प्रतिनिधि सुरेश कुमार को आगाह किया. जब कंपनी के प्रतिनिध जमीन को देखने पहुंचे, तो देखा कि जिन जमीनों की रजिस्ट्री हुई थी, वहां अन्य किसान खेती कर रहे थे. जब पूछताछ की गई तो पता चला कि किसी भी किसान ने अपनी जमीन बेची ही नहीं. 

3 साल से चल रहा फर्जीवाड़ा
यह फर्जीवाड़ा अप्रैल 2022 से फरवरी 2025 तक चला. गाजियाबाद की कंपनी लैंडकॉम खेती योग्य जमीन सस्ते दामों में खरीदकर उन्हें विकसित कर बेचती है. कंपनी ने ग्वालियर में सुरेश कुमार को अपना प्रतिनिध नियुक्त किया था. सुरेश की मुलाकात जमीन के दलाल जितेन्द्र राजपूत से हुई, जिसने उसे आगे लोकेंद्र जाटव, अजय जाटव, मनीष जाटव, सोनू जाटव और विनोद जाटव से मिलवाया. सभी दलालाों ने गिजौर्रा कि किरोल, किटोरा, काशीपुर, बहादुरपुर और अन्य गावों में जमीन दिखाई और सौदा पक्का कर लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

27 फर्जी रजिस्ट्री हुई
इसके बाद कुछ ही समय में एक के बाद एक 27 रजिस्ट्री हुईं, जिनमें 150 बीघा से ज्यादा जमीन के दस्तावेज तैयार किए गए. सभी रजिस्ट्री में फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया गया. जिन लोगों के नाम से रजिस्ट्री हुई, उनके नाम से बैंक चेक भी काटे गए. जब रजिस्ट्री के बाद सुरेश कुमार जमीन देखने गए तो वहां दूसरे किसान खेती कर रहे थे. जब पूछताछ हुई तो पता चला कि जमीन किसी ने बेची ही नहीं. 

बैंकों से निकाला पैसा
जब बैंक से सुरेश कुमार ने जानकारी ली, तो पता चला की जिन नामों के चेक काटे गए थे. उनके खातों से पैसा निकाल लिया गया है. जांच में सामने आया है कि जिन किसानों के नाम पर ये खुलवाए थे, उनमें से कुछ मृतक थे. आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड और झूठे दस्तावेज देकर उनके नाम से खाते खुलवा लिए और पैसे निकाल लिए. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है.

यह भी पढ़ें-47 करोड़ की लागत वाला ब्रिज बना गड्ढों का ट्रैक, 6 महीनों में ही उखड़ा, गडकरी तक पहुंची शिकायत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Gwalior की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsgwalior newslatest hindi news

Trending news

BEd MEd Admission 2025
B.Ed-M.Ed में एडमिशन लेने का आखिरी मौका! फिर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जानिए प्रक्रिया
indore news
47 करोड़ की लागत वाला ब्रिज बना गड्ढों का ट्रैक, 6 महीनों में ही उखड़ा, हुई शिकायत
bhopal news
अब CM PM के आने पर भी नहीं लगेगा जाम, भोपाल के इस इलाके में बन रहा अंडरपास
indore news
अर्चना, निकिता की तरह इंदौर की श्रद्धा 5 दिन से लापता, परिवार वालों ने कराया टोटका
Census training in MP
एमपी में जनगणना की तैयारी शुरू, सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी; दो चरणों में होगा काम
Sarathi Portal App
परिवहन विभाग ने शुरू की खास सुविधा, अब गाड़ी मालिक खुद कर सकते मोबाइल नंबर अपडेट
mhow news
'भारत आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार...', महू 'रण संवाद' में रक्षा मंत्री का बयान
indore news in hindi
Indore: कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड मामले में बैंक खातों पर टिकी जांच
Shajapur News
शाजापुर में बड़ा हादसा टला, भरभराकर गिरा होटल का शौचालय; जैसे-तैसे भागने लगे लोग
Raisen News
कटनी की अर्चना तिवारी के बाद रायसेन की निकिता भी गायब, 8 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग
;