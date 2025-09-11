हथियार लाइसेंस पर MP हाईकोर्ट बड़ा फैसला, पहले से हैं 2 बंदूक तो तीसरे की अनुमति...
ग्वालियर

हथियार लाइसेंस पर MP हाईकोर्ट बड़ा फैसला, पहले से हैं 2 बंदूक तो तीसरे की अनुमति...

MP High Court Weapon License Decision: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने हथियार लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जहां कोर्ट का कहना है कि बंदूक रखना मौलिक अधिकार नहीं है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 01:42 PM IST
ग्वालियर हाईकोर्ट बैंच का बड़ा फैसला
ग्वालियर हाईकोर्ट बैंच का बड़ा फैसला

Gun License Decision: हथियारों के लाइसेंस को लेकर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में लगी एक याचिका पर बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बंदूक या किसी भी प्रकार का हथियार रखना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार का प्रशासनिक विवेकाधिकार है कि वह किसे हथियार रखने की अनुमति देती है. यह टिप्पणी कोर्ट ने अशोकनगर जिले के एक किसान हरदीप कुमार अरोरा की याचिका को खारिज करते हुए दी, अरोरा ने 2012 में याचिका दायर कर सरकार की तरफ से उनका हथियार लाइसेंस आवेदन खारिज किए जाने को चुनौती दी थी. जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. 

ग्वालियर बैंच में लगाई थी याचिका 

दरअसल, हरदीप अरोरा ने कोर्ट में दलील दी थी कि वे एक किसान हैं और उन्हें खेती से जुड़ी आवश्यकताओं व आत्म-सुरक्षा के लिए पिस्टल या रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए, उन्होंने बताया कि 2010 में जिला दंडाधिकारी और कमिश्नर ने भी उनके पक्ष में लाइसेंस के लिए सिफारिश की थी, लेकिन राज्य शासन ने फरवरी 2011 में उनका आवेदन खारिज कर दिया. इस मामले में सरकारी अधिवक्ता रवींद्र दीक्षित ने कोर्ट को जानकारी दी कि अरोरा के पास पहले से ही 315 बोर की बंदूक का लाइसेंस मौजूद है, जबकि उनके पिता के नाम 12 बोर की बंदूक का लाइसेंस पहले से ही जारी है. वकील ने यह भी कहा ग्वालियर-चंबल अंचल में शादियों और धार्मिक आयोजनों के दौरान हथियारों के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, ऐसे में क्षेत्र में हथियारों की अधिकता को देखते हुए नई मंजूरी देना उचित नहीं समझा जाता. 

ये भी पढ़ेंः दिल्ली में फिर दिखा मध्य प्रदेश का जलवा, मिला बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवॉर्ड

कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

वकीलों के तर्क वितर्क के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए साफ शब्दों में कहा कि जनसुरक्षा और शांति सर्वोपरि है, कोई भी व्यक्ति तभी हथियार लाइसेंस का हकदार हो सकता है जब उसे वास्तविक और ठोस खतरा हो. केवल आजीविका या पारिवारिक परंपरा जैसे कारणों से लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शस्त्र अधिनियम की धारा 13 और 14 के अंतर्गत हथियार लाइसेंस देना राज्य सरकार का प्रशासनिक निर्णय है, जो पूरी तरह उसके विवेक पर निर्भर करता है. 

ग्वालियर-चंबल में सबसे ज्यादा बंदूकें 

बता दें कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर-चंबल वो इलाका है, जहां सबसे ज्यादा बंदूकें पाई जाती है. यहां के लोग बंदूक को अपना स्टेट्स सिंबल मानते हैं, ऐसे में यहां सबसे ज्यादा लाइसेंसी बंदूकें भी लोगों के पास हैं, ऐसे में कोर्ट का यह फैसला लाइसेंसी बंदूकों को लेकर अहम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः तान्या मित्तल की फैक्ट्री कितनी बड़ी है? सामने आ गई सच्चाई, देखें अंदर का Video

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! 

mp news MP High court weapon license

;