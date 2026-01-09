Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068272
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

MP में भीषण ठंड के चलते इन जिलों में 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां, क्लासों का समय भी बदला

MP Schools Closed: मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टियां भी आगे बढ़ा दी गई है, जबकि कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश के कई जिलों में बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां
मध्य प्रदेश के कई जिलों में बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां

MP Nursery Schools Closed: मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, प्रदेश में लगातार ठंड की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खास तौर पर ग्वालियर-चंबल संभाग में तेज ठंड जारी है, यहां तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है, ऐसे में मध्य प्रदेश शासन ने कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. ताकि बच्चों को परेशानियां न हो. प्रशासन ने नर्सरी से पांचवीं क्लास तक के स्कूल बंद करने का फैसला किया है तो बाकि क्लासों के समय में बदलाव कर दिया गया है, जहां कोई भी क्लास सुबह से नहीं लगाने के निर्देश दिए है. 

इन जिलों में 10 जनवरी तक छुट्टियां 

मध्य प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने ग्वालियर, मुरैना और भिंड जिले में नर्सरी से 8वीं क्लास तक की छुटि्टयां 10 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है, तीनों जिलों में तेज ठंड जारी है और सुबह के वक्त तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे स्कूल आने जाने में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया गया है. वहीं 9वीं से लेकर 12वीं क्लासों के समय में भी बदलाव करने का फैसला किया गया है, जबकि सुबह के वक्त सभी शिक्षण संस्थान जल्दी नहीं खोलने के निर्देश दिए गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में ठंड है प्रचंड: खजुराहो सबसे ठंडा, 17 जिलों में घना कोहरा,भीषण शीतलहर का अलर्ट

स्कूलों का समय बदला

स्कूल शिक्षा विभाग ने भी इस बात के निर्देश दिए हैं कि ठंड को ध्यान में रखते हुए ही क्लासों का संचालन किया जाए. इसलिए 9वीं से 12वीं तक के क्लासों के समय में बदलाव किया गया है, जहां सभी क्लासें अब सुबह साढ़े सात बजे की जगह पर दोपहर 3 बजे से लगेगी, जबकि इंदौर में भी सुबह 10 बजे के बाद ही पहली से आठवीं तक की क्लासेस लगेगी. एमपी में फिलहाल सभी जिलों में सुबह 10 बजे के बाद ही सीनियर क्लासों को लगाने की सलाह दी गई है, क्योंकि ठंड की वजह से स्कूली बच्चों के साथ-साथ स्टॉफ को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है. 

सावधानी बरतने की सलाह 

मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, जहां लोगों को इस मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से एमपी में ठिठुरा देने वाली ठंड पड़ रही है. ऐसे में स्कूली बच्चों को भी सुबह के वक्त किसी तरह की दिक्कत न हो इस बात का ध्यान रखा जाए. वहीं अगर कोई बच्चा सर्दी जुखाम से पीड़ित है तो उसे स्कूल आने के लिए फोर्स नहीं किया जाए, इस तरह के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए हैं. 

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर में गुलमर्ग जैसी ठंड! सीजन का सबसे ठंडा दिन किया गया दर्ज 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp schools closedGwalior School HolidaysBhind school closeMorena school close

Trending news

Khelo MP Youth Games
मध्यप्रदेश रचेगा इतिहास: पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से होगा यूथ गेम्स का भव्य आगाज...
Panna news
किराएदार से इश्क में फंसी मालकिन, सुसाइड नोट ने खोली बेवफाई की पूरी कहानी
ujjain news
7 साल बाद महाकाल नगरी में 'लघु कुंभ' का आयोजन, 800 छात्रों ने लिया हिस्सा
gwalior news
ग्वालियर में गुलमर्ग जैसी ठंड! सीजन का सबसे ठंडा दिन किया गया दर्ज
cg crime news
पति ने पत्नी की हत्या कर पंखे से लटकाया, गुमराह करने खुद दर्ज कराई रिपोर्ट
chhattisgarh news
चौथी कक्षा के पेपर में 'राम' नाम पर विवाद, कुत्ते के नाम के ऑप्शन में भगवान का नाम
indore crime news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर सलमान ने आकाश बनकर दिया धोखा, बनाए अश्लील वीडियो
mp news
कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, पड़ोसी ने महिला पर किया अभद्र कमेंट, फिर की मारपीट
What is APAAR-ID
क्या है APAAR-ID? देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ निकला आगे, जानें आंकड़े
damoh crime news
पल भर में परिवार खत्म! मासूम के साथ पति-पत्नी ने लगाई फांसी, सामने आई बड़ी वजह