MP Crime-पति की हत्या और पत्नी से गैंगरेप, हादसा समझकर बंद कर दी थी फाइल, 7 महीने बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सात महीने पहले युवक की मौत को हादसा मानकर पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी. अब इसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. युवक की हत्या की गई थी और उसकी पत्नी से गैंगरेप हुआ था. युवक की हत्या उसके ही साढू़ ने की थी. इतना ही नहीं आरोपी ने अपनी साली यानी मृतक की पत्नी से रेप भी किया था. जीजा के साथ उसके भांजे और अन्य युवक ने भी महिला के साथ दुष्कर्म किया था.

महिला से दुष्कर्म के दौरान जब पति ने नशे की हालत में विरोध किया, तो महिला के जीजा ने उसका सिर पकड़कर बार-बार पटिया में दे मारा था. जिससे उसकी मौत हो गई. बाद में महिला के बेटे को कमरे में बंधक बनाकर दबाव डालकर झूठी कहानी रची.

दिसंबर की है घटना

यह पूरी घटना 30 दिसंबर 2024 की है. भिंड की रहने वाली 24 वर्षीय महिल ने बताया कि उसकी शादी मालनपुर के युवक से हुई थी. महिला की बड़ी बहन का पति (जीजा) उस पर गंदी नजर रखता था. 30 दिंसबर को जीजा ने कॉल किया और बताया कि आज पति और बच्चे के साथ उसका निमंत्रण है. उसने बताया कि पापा और भैया भी आए हैं. जिस पर साली गोला का मंदिर पहुंची और वहां से सभी जीजा के घर चले गए.

महिला से किया गैंगरप

घर पहुंचकर साली ने पिता और भाई को नहीं देखा तो पूछा. इसपर जीजा ने कहा कि अभी काम से चले गए हैं, आ जाएंगे. इसी समय जीजा का भांजा करन और एक अन्य युवक वहां आ गए. सभी ने शराब की बोतल खोल ली. साली के पति को शराब पिलाने लगे. करीब 11:30 बजे जब साली का पति नशे में धुत हो गया तो जीजा, उसके भांजे और अन्य युवक ने महिला से दुष्कर्म किया.

विरोध करने पर की हत्या

जब आरोपी दुष्कर्म कर रहे थे तब महिला के पति ने नशे की हालत में पत्नी को बचाने का प्रयास किया. लेकिन इस दौरान आरोपी ने उसका सिर पकड़कर पास ही पटिया पर दे मारा. दो बार ऐसा किया जिससे उसकी मौत हो गई. सभी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने महिला के तीन साल के बच्चे को बंधक बनाया और कहा कि अगर किसी को सच्चाई बताई तो बेटे की हत्या कर देंगे.

डर के चलते सुनाई झूठी कहानी

31 दिसंबर को महिला को पुलिस को डर के चलते झूठी कहानी सुनाई. महिला ने पुलिस को बतायाकि वह अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने जीजा के घर आई थी, जहां मेरा पति उनके साथ शराब पार्टी करने लगा. रात 11 बजे में दूसरे कमरे में चली गई. पति और जीजा छत पर पार्टी कर रहे थे. कुछ देर बाद उसे पति के गिरने की आवाज आई, पता लगा कि पति नशे में बाथरूम के लिए खड़ा हुआ था और एक मंजिल से नीचे गिर गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और मामले की फाइल लगभग बंद कर दी.

बेटे के लिए खामोश रही

पीड़िता का कहना है कि उस समय वह अपने बेटे के लिए खामोश रही, लेकिन बाद में पुलिस को सच्चाई बताई. लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया. पीड़िता ने मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले में अब सात महीने बाद कोर्ट के आदेश पर गैंगरेप और हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है.

यह भी पढ़े-आपका अब्दुल भी वैसा ही...भोपाल में सिर्फ सनातनी 'भाई' को राखी बांधने की अपील, युवतियों को किया जागरूक

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!