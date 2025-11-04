बर्थडे मनाने के बहाने होटल बुलाकर किया दुष्कर्म, शादी से मुकरा तो युवती ने थाने में सुनाई आपबीती

Gwalior Rape Case: ग्वालियर में युवक ने युवती के जन्मदिन पर होटल में बुलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. शादी से इनकार पर युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Gwalior Crime News: ग्वालियर में एक युवती के साथ बड़ी धोखाधड़ी और दरिंदगी का मामला सामने आया है. युवती के जन्मदिन पर एक युवक ने उसे होटल में बुलाया और बर्थडे सेलिब्रेशन का बहाना बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी युवक ने युवती से शादी का वादा किया था और उसके भरोसे का फायदा उठाया. बाद में जब युवती ने शादी के लिए कहा तो युवक ने साफ इनकार कर दिया. परेशान युवती ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
वहीं पीड़िता ने बताया कि वह ग्वालियर के लक्ष्मीगंज इलाके में रहती है और एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करती थी. वहीं उसकी मुलाकात सिरोल निवासी रोहित माहौर से हुई थी, जो उसी फैक्ट्री में काम करने आया था. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. युवती के जन्मदिन 19 मई 2025 को रोहित ने उसे होटल व्ही स्टार, गोविंदपुरी बुलाया. पहले तो उसने केक कटवाया, फिर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए.
न्याय की गुहार लगाई
घटना के करीब एक महीने बाद रोहित ने फिर युवती को होटल बुलाया और दोबारा रूम नंबर 102 में दुष्कर्म किया. उसने भरोसा दिलाया कि जल्द ही शादी करेगा, लेकिन बाद में लगातार टालता रहा. जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो उसने साफ कहा कि अब उसे कोई दिलचस्पी नहीं है. युवक के इस व्यवहार से आहत युवती ने नौकरी छोड़ दी और थाने जाकर न्याय की गुहार लगाई.
पुलिस की लोगों से अपील
शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आरोपी रोहित माहौर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया. जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से ही युवती को झूठे वादों में फंसा रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. यह मामला उन युवतियों के लिए सबक है जो बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा कर बैठती हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत करें और न्याय की मांग करें. (रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर)
