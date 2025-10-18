भाभी निकली 'शिकारी'! देवर को महिला मित्र से मिलवाया, फिर 3 युवकों संग मिलकर...

Gwalior Blackmail Case: ग्वालियर में एक सनसनीखेज ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है. रिश्ते में भाभी ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर अपने देवर को फंसाया. पीड़ित युवक को गोवर्धन कॉलोनी के एक घर में महिला मित्र से मिलवाया गया. जब युवक ने महिला के कहने पर कपड़े उतारे तो भाभी तीन अन्य पुरुषों के साथ कमरे में आ गई. उन्होंने युवक का नग्न वीडियो बनाकर, झूठी शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी और उससे ₹10 लाख की मांग की. साथ ही उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल और गाड़ी की चाबी भी छीन ली. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है.

ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला

दरअसल यह मामला ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना इलाके का है. जहां पेशे से बेलदार एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी भाभी ने उसे दूसरी महिला से मिलवाया और गोवर्धन कॉलोनी के एक घर में उससे मिलवाने ले गई. फिर वह महिला और शिकायतकर्ता को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई. फिर महिला ने फरियादी से कपड़े उतारने को कहा. जैसे ही फरियादी ने अपने कपड़े उतारे उसकी भाभी तीन अन्य युवकों के साथ कमरे में घुस गई.

न्यूड वीडियो बनाकर धमकी

इसके बाद भाभी ने पीड़ित का न्यूड वीडियो बनाया और कहा कि तुमने उसकी महिला मित्र के साथ गलत काम किया है और वे उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे. इसके बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ बुरी तरह मारपीट की और 10 लाख रुपये मांगे. उन्होंने उसका मोबाइल फोन और कार की चाबी भी छीन लीं. शिकायतकर्ता बाद में पुलिस के पास गया और अपनी आपबीती बताई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और उनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया. (रिपोर्ट-करतार सिंह राजपूत)

