Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2966375
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

भाभी निकली 'शिकारी'! देवर को महिला मित्र से मिलवाया, फिर 3 युवकों संग मिलकर...

Gwalior News: ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना इलाके में एक युवक को उसकी भाभी और उसकी महिला मित्र ने ब्लैकमेल किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

 

|Last Updated: Oct 18, 2025, 05:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta-AI
Meta-AI

Gwalior Blackmail Case: ग्वालियर में एक सनसनीखेज ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है. रिश्ते में भाभी ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर अपने देवर को फंसाया. पीड़ित युवक को गोवर्धन कॉलोनी के एक घर में महिला मित्र से मिलवाया गया. जब युवक ने महिला के कहने पर कपड़े उतारे तो भाभी तीन अन्य पुरुषों के साथ कमरे में आ गई. उन्होंने युवक का नग्न वीडियो बनाकर, झूठी शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी और उससे ₹10 लाख की मांग की. साथ ही उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल और गाड़ी की चाबी भी छीन ली. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है.

ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला
दरअसल यह मामला ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना इलाके का है. जहां पेशे से बेलदार एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी भाभी ने उसे दूसरी महिला से मिलवाया और गोवर्धन कॉलोनी के एक घर में उससे मिलवाने ले गई. फिर वह महिला और शिकायतकर्ता को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई. फिर महिला ने फरियादी से कपड़े उतारने को कहा. जैसे ही फरियादी ने अपने कपड़े उतारे उसकी भाभी तीन अन्य युवकों के साथ कमरे में घुस गई.

न्यूड वीडियो बनाकर धमकी
इसके बाद भाभी ने पीड़ित का न्यूड वीडियो बनाया और कहा कि तुमने उसकी महिला मित्र के साथ गलत काम किया है और वे उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे. इसके बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ बुरी तरह मारपीट की और 10 लाख रुपये मांगे. उन्होंने उसका मोबाइल फोन और कार की चाबी भी छीन लीं. शिकायतकर्ता बाद में पुलिस के पास गया और अपनी आपबीती बताई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और उनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया. (रिपोर्ट-करतार सिंह राजपूत)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

gwalior newsmp news

Trending news

chhattisgarh news
15 दिन से सड़क पर खड़ी लावारिस काली थार बनी 'लाश घर', अंदर मिला अर्धनग्न सड़ी-गला शव
mp news
MP में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने 7 लोगों को रौंदा, काफिला नहीं रुका..ना ही मंत्री
Latest rewa News
20 साल तक नौकरी से गायब थी मैडम जी, 'गुमनाम' विभाग से पेश की फिटनेस सर्टिफिकेट; अब..
satna news
ओवैसी के साथ मोदी-योगी की बनाई आपत्तिजनक फोटो, पुलिस ने लिया एक्शन; पकड़ा गया तस्लीम
indore news
हर साल की 'दिवाली लूट' खत्म! RTO ने यात्रियों को दिलाए पैसे वापस, दी चेतावनी
bank holiday
छत्तीसगढ़ में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? देखें छुट्टियों की लिस्ट
mp news
MP में राहुल गांधी लेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 'क्लास', तैयार होगी नई रणनीति
bank holiday
दिवाली पर MP में बैंकों में कितने दिनों की छुट्टी? जानें कब से कब तक रहेंगे बंद
chhattisgarh news
जेल में जिम, वीडियो कॉल और फोटोशूट...रायपुर सेंट्रल जेल में करसत करते दिखा कैदी
chhattisgarh news
'पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन': मुख्यधारा में लौटे दण्डकारण्य के 210 माओवादी