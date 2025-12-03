CCTV फुटेज से पकड़ा गया नाबालिग का हत्यारा, क्रिकेट मैच में मारपीट का बदला लेने के लिए की हत्या

Blind Murder Accused Arrested-मध्यप्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने झांसी रोड थाना क्षेत्र में हुए 17 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले का 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. यह एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें पुलिस के सामने न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी था और न ही शुरुआती जांच में हत्या का कोई स्पष्ट मोटिव सामने आया था. लेकिन पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाई के चलते इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हो सका. वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी महज 15 साल का नाबालिग निकला, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ था विवाद

एएसपी सुमन गुर्जर के अनुसार, पकड़ा गया नाबालिग आरोपी मृतक नितिन जाटव का परिचित था. दोनों के बीच कुछ दिन पहले क्रिकेट खेलने के दौरन विवाद हुआ था, जिसमें मृतक ने आरोपी के साथ मारपीट की थी. इसी रंजिश में आरोपी ने बदला लेने की ठान ली. इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने किशोर की हत्या कर दी.

पड़ोसी पर था हत्या का शक

रविवार दोपहर नितिन अपने घर के पास जंगल क्षेत्र में शौच के लिए गया था. काफी देर तक वापस न आने पर परिजन खोजते हुए पहुंचे तो वह गंभीर घायल अवस्था में मिला. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उस मृत घोषित कर दिया. सिर पर धारदार हथियार से तीन गहरे वार किए गए थे. शुरुआत में परिजनों ने एक पड़ोसी श्रीकांत झा पर शक जताया. लेकिन पुलिस जांच में श्रीकांत का अलिबाई सही पाया गया और मामले ने नया मोड़ लिया.

सीसीटीवी से पकड़ाया आरोपी

इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. तभी एक फुटेज में 15 वर्षीय लड़का हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर जाता दिखाई दिया. इसी आधार पर पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उसने कबूल करते हुए बताया कि क्रिकेट मैच में मारपीट की थी, इसलिए मौका मिलते ही मैंने बदला ले लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद कर ली है.

पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई

पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसकी जानकारी किशोर न्याय बोर्ड को भी दे दी गई है. एसपी सुमन गुर्जर ने बताया कि यह मामला बेहद संवेदनशील था. सीसीटीवी और स्थानीय इनपुट के आधार पर टीम ने तेजी दिखाई और 48 घंटे में आरोपी को पकड़ा गया. आरोपी नाबालिग है, लेकिन हत्या बेहद गंभीर और योजनाबद्ध तरीके से की गई है.

