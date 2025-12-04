Advertisement
जिस प्रेमिका को कभी देखा नहीं, उसने ही शादी के नाम पर की ठगी, नेत्रहीन आशिक की गुहार सुन पुलिस भी हुई हैरान

Gwalior News-ग्वालियर में एक नेत्रहीन युवक ने अपनी प्रेमिका पर 50 हजार रुपए लेकर प्यार में धोखा देने का आरोप लगाया है. युवक का आरोप है कि युवती ने उससे प्यार भरी बातें कर शादी का झांसी देते हुए उनसे कई ट्रांजेक्शन में यूपीआई के जरिए 50 हजार रुपए ठग लिए हैं. युवक ने बताया कि उसने कभी युवती को नहीं देखा है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 04, 2025, 11:34 PM IST
Cheating on Pretext of Marriage-मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में प्यार में धोखे का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक नेत्रहीन युवक ने अपनी प्रेमिका पर शादी का झांसा देकर उससे 50 हजार रुपए ठगने का आरोप लगाया है. खास बात यह है कि युवक ने युवती को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी दो साल तक उसके प्रेम में पड़कर अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी है. अब युवती द्वारा ब्लैकमेल करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी के बाद युवक पुलिस के पास पहुंचा. 

युवती से वॉट्सऐप पर हुई थी दोस्ती
मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा निवासी नेत्रहीन अरविंद प्रजापति ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की हुसैनपुर निवासी युवती से करीब 2 साल पहले उसकी वॉट्सऐप पर दोस्ती हुई थी. बातचीत बढ़ी तो रिश्ता प्रेम में बदल गया. अरविंद ने शुरू से युवती को बता दिया था कि वह देख नहीं सकता है, लेकिन युवती का कहना था कि वह उससे प्यार करती है और उसे सिर्फ अरविंद से ही शादी करनी है. अरविंद की इस कमी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. 

बातों ही बातों में ठग लिए 50 हजार 
युवक के अनुसार, बातचीत के दौरान युवती ने कभी रिचार्ज, कभी किसी जरूरत का हवाला देकर उससे यूपीआई और बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से करीब 50 हजार रुपए ले लिए. जब अरविंद ने शादी की बात पक्की करने के लिए कहा तो युवती ने और पैसों की मांग शुरू कर दी. पैसे भेजने से मना करते ही वह उल्टा धमकाने लगी कि झूठे मामले में फंसाकर उसकी जिंदगी खराब कर देगी. इसके कुछ समय बाद युवती ने फोन उठाना भी बंद कर दिया. 

युवक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत
नेत्रहीन अरविंद अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और साथ ही इस बात से भी डर रहा है कि कहीं युवती उसे किसी बेबनियाद मुकदने में न फंसा दे. इसी वजह से उसने थाने में शिकायत की है और अपनी मेहनत की कमाई वापस दिलाने की गुहार लगाई है. इस मामले में सीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि नेत्रबाधित युवक के आवेदन पर जांच शुरू कर दी गई है. दोनों पक्षों को नोटिस देकर कथन लिए जाएंगे. जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

