Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3209475
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

छात्रा ने बात करना बंद किया तो 'बॉयफ्रेंड' बना दुश्मन, न्यूड वीडियो रिश्तेदारों को भेजे, डिलीट करने के बदले मांगे 1 लाख

Gwalior News-ग्वालियर में छात्रा को ब्लैकमेल कर उसके न्यूड वीडियो बॉयफ्रेंड ने रिश्तेदारों को भेज दिए. पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 08, 2026, 03:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छात्रा ने बात करना बंद किया तो 'बॉयफ्रेंड' बना दुश्मन, न्यूड वीडियो रिश्तेदारों को भेजे, डिलीट करने के बदले मांगे 1 लाख

MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से छात्रा का निजी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. छात्रा ने साइबर क्राइम और ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है. मनचले ने पहले छात्रा से दोस्ती की, फिर प्यार के जाल में फंसाकर उसके निजी वीडियो शूट कर लिए. जब छात्रा ने आरोपी से बात बंद कर दिया तो आरोपी ने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोपी ने एक लाख रुपए की डिमांड की. जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने वीडियो छात्रा के रिश्तेदारों को भेज दिए. छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. 

यूनिवर्सिटी के सेमिनार में हुई थी मुलाकात
जानकारी के अनुसार, 18 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात 2024 में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आयोजित एक सेमिनार के दौरान हुई थी. हरमन चावला से मुलाकात के बाद बातचीत शुरू हुई. इसके बाद हरमन ने उसे स्नैपचेट पर जोड़ दिया. दोनों के बीच पहले सामान्य बातचीत होती थी और फिर हरमन ने अपने प्यार का इजहार किया.

न्यूड फोटो और वीडियो बनाए
हरमन ने छात्रा को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके न्यूज फोटो और वीडियो बना लिए. छात्रा के वीडियो बनाने के बाद आरोपी ने अपने तेवर बदल लिए. उसने पहले तो छात्रा को धमकाना शुरू किया और फिर वीडियो डिलीड करने के बदले एक लाख रुपए मांगे. जब छात्रा ने आरोपी को रुपए देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने बातचीत बंद कर दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिश्तेदारों को भेजे न्यूड वीडियो
आरोपी ने छात्रा के निजी वीडियो उसके परिचितों और रिश्तेदारों को सोशल मीडिया पर भेज दिए. आरोपी की इस हरकत का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के पिता के दोस्त ने उन्हें इसकी जानकारी दी. उन्होंने फोन कर बताया कि उनकी बेटी के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसके बाद छात्रा ने अपनी आपबीती सुनाई और थाने पहुचंकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. 

पुलिस ने की कार्रवाई
ग्वालियर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी हरमन चावला के खिलाफ आईटी एक्ट और ब्लैकमेलिंग सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी अभी फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है.

यह भी पढ़ें-शादी के अगले दिन दुल्हन ने पुलिस को लगाया फोन, कहा कुछ ऐसा सुनकर पुलिस के उड़े होश

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsgwalior newsGwalior latest News

Trending news

indore education department scam
इंदौर शिक्षा विभाग में महाघोटाला,भृत्य ने पत्नी-बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए पैसे
Mandsaur
सड़क हादसे पर सांसद ने जताई चिंता, कारणों को किया हाइलाइट; बताया-कैसे कम होगी घटनाएं
Mahakal Lok
महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने की तैयारी,बन रहा हीट प्रूफ पाथ-वे
food safety department raid
गर्मी से राहत पाने के लिए आप भी तो नहीं पी रहे 'जहर'?, जूस-लस्सी की दुकानों पर छापा
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: दिल्ली में BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से CM ने की मुलाकात, MP के 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
MP Congress Protest
MP में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, NH-3 पर 747KM तक चक्काजाम...
Chhindwara Clash
छिंदवाड़ा में फसल कटाई को लेकर खूनी संघर्ष, 4 गंभीर घायल, गांव में तनाव
Mandsaur News
मंदसौर में भीषण बस हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, 29 घायल
vidisha news
फिल्मी स्टाइल में अपहरण! बाइक से शुरू हुआ विवाद और घर के बाहर से उठा ले गए शख्स
ratlam news
80 हजार की चोरी के लिए 6 लाख का तामझाम, पुलिस ने बंटी-बबली स्टाइल चोरों को दबोचा