छात्रा ने बात करना बंद किया तो 'बॉयफ्रेंड' बना दुश्मन, न्यूड वीडियो रिश्तेदारों को भेजे, डिलीट करने के बदले मांगे 1 लाख

MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से छात्रा का निजी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. छात्रा ने साइबर क्राइम और ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है. मनचले ने पहले छात्रा से दोस्ती की, फिर प्यार के जाल में फंसाकर उसके निजी वीडियो शूट कर लिए. जब छात्रा ने आरोपी से बात बंद कर दिया तो आरोपी ने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोपी ने एक लाख रुपए की डिमांड की. जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने वीडियो छात्रा के रिश्तेदारों को भेज दिए. छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

यूनिवर्सिटी के सेमिनार में हुई थी मुलाकात

जानकारी के अनुसार, 18 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात 2024 में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आयोजित एक सेमिनार के दौरान हुई थी. हरमन चावला से मुलाकात के बाद बातचीत शुरू हुई. इसके बाद हरमन ने उसे स्नैपचेट पर जोड़ दिया. दोनों के बीच पहले सामान्य बातचीत होती थी और फिर हरमन ने अपने प्यार का इजहार किया.

न्यूड फोटो और वीडियो बनाए

हरमन ने छात्रा को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके न्यूज फोटो और वीडियो बना लिए. छात्रा के वीडियो बनाने के बाद आरोपी ने अपने तेवर बदल लिए. उसने पहले तो छात्रा को धमकाना शुरू किया और फिर वीडियो डिलीड करने के बदले एक लाख रुपए मांगे. जब छात्रा ने आरोपी को रुपए देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने बातचीत बंद कर दी.

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रिश्तेदारों को भेजे न्यूड वीडियो

आरोपी ने छात्रा के निजी वीडियो उसके परिचितों और रिश्तेदारों को सोशल मीडिया पर भेज दिए. आरोपी की इस हरकत का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के पिता के दोस्त ने उन्हें इसकी जानकारी दी. उन्होंने फोन कर बताया कि उनकी बेटी के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसके बाद छात्रा ने अपनी आपबीती सुनाई और थाने पहुचंकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने की कार्रवाई

ग्वालियर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी हरमन चावला के खिलाफ आईटी एक्ट और ब्लैकमेलिंग सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी अभी फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है.

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