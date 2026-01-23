बदमाशों ने तोड़ा कार का कांच, बीच सड़क हुई दु्ल्हन की किडनैपिंग, सच्चाई जानकर पुलिस भी हैरान

Bride Elopes After Marrying Man-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के व्यस्त दाल बाजार में गुरुवार को जो फिल्मी स्टाइल में अपहरण हुआ था, उसका सच जानकर हर कोई हैरान है. जिस घटना को लोग किडनैपिंग समझ रहे थे, वह दरअसल लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग की एक सोची-समझी साजिश थी. पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए दुल्हन समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. युवती और उसके गैंग ने एक परिवार को अपने जाल में फंसाया था.

जानिए पूरा मामला

ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड पर रहने वाले महेंद्र पाराशर अपने बेटे की शादी को लेकर परेशान थे. उनका बेटा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी. इसी दौरान उनकी मुलाकात मुरैना के रहने वाले राकेश शर्मा से हुई. राकेश ने महेंद्र को झांसा दिया कि वह एक लड़की को जानता है जो उनके बेटे से शादी कर लेगी, लेकिन इसके बदले उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद चाहिए होगी.

बेटे की शादी के लिए 2 लाख दिए

अपने बेटे का घर बसाने की चाहत में महेंद्र इस बात के लिए तैयार हो गए. बिचौलियों ने पूनम उर्फ डॉली नाम की लड़की से उनके बेटी का शदी तय करा दी. महेंद्र ने लड़की के बताए गए रिश्तेदारों को 2 लाख रुपए भी दे दिए. शादी के नाम पर कोर्ट की नोटरी कराई गई और महेंद्र खुशी-खुशी अपनी नई बहू को कार में लेकर घर के लिए निकले.

Add Zee News as a Preferred Source

बीच सड़क पर अपहरण का नाटक

जब कार कोतवाली इलाके के दाल बाजार पहुंची, तभी अचानक एक एक्टिवा और बाइक पर सवार चार युवक आए. उन्होंने फिल्मी स्टाइल में कार को ओवरटेक करके रोका और पत्थर मारकर गाड़ी का कांच फोड़ दिया. इसके बाद वे नई नवेली दुल्हन को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले गए. दिनदहाड़े हुए इस अपहरण से पूरे शहर में हड़कंप मच गया और पुलिस तुरंत जांच में जुट गई.

सीसीटीवी से खुला राज

पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और गहराई से जांच की, तो सारा खेल समझ में आ गया. जिसे महेंद्र घर बसाने वाली बहू समझ रहे ते, असल में वह एक गिरोह की सदस्य थी. यह अपहरण नहीं, बल्कि शादी के नाम पर ठगे गए पैसे लेकर भागने का एक प्लान था. पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर पीछा किया और गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से ठगी के 90 हजार रुपए भी बरामद हुए हैं.

पुलिस ने की कार्रवाई

ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में लुटेरी दुल्हन पूनम उर्फ डॉली, बिचौलिये राकेश शर्मा, बंटी धाकड़ और हीरा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई. साथ ही आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि गैंग ने अब तक कितने परिवारों को अपना शिकार बनाया है.

यह भी पढ़ें-मां की गोद से 20 दिन की मासूम छीन ले गया बंदर, कुएं में फेंककर हुआ फरार, बच गई जान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!