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सुहागरात पर छज्जा लांघकर भागी दुल्हन, अब पति पर लगाया नपुंसकता का आरोप, युवक बोला-मेडिकल टेस्ट कराएं

Gwalior News-ग्वालियर में शादी की पहली रात छज्जे से भागी दुल्हन ने वापस लौटने पर पति पर नपुंसकता और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. पीड़ित पति ने पत्नी के आरोपों को झूठा बताते हुए मेडिकल टेस्ट कराने की पेशकश की है. वहीं पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 04, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:06 PM IST
सुहागरात पर छज्जा लांघकर भागी दुल्हन, अब पति पर लगाया नपुंसकता का आरोप, युवक बोला-मेडिकल टेस्ट कराएं
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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