सुहागरात पर छज्जा लांघकर भागी दुल्हन, अब पति पर लगाया नपुंसकता का आरोप, युवक बोला-मेडिकल टेस्ट कराएं

​पति बोला-कराएं मेडिकल टेस्ट

​इन आरोपों पर पति जितेन्द्र ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार हैं. मेरी छवि खराब की जा रही है. अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो प्रशासन मेरा मेडिकल टेस्ट करवा ले, मैं तैयार हूं. मुझे नीले ड्रम वाली घटना जैसा खौफ सता रहा है और अपनी जान का खतरा है. ​जितेन्द्र ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उसका आरोप है कि घटना के 6 दिन बीत जाने और सीसीटीवी फुटेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. पीड़ित ने निष्पक्ष जांच की मांग की है.