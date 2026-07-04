सुहागरात पर छज्जा लांघकर भागी दुल्हन, अब पति पर लगाया नपुंसकता का आरोप, युवक बोला-मेडिकल टेस्ट कराएं

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Bride Escapes on First Night-मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में एक हैरान करने वाला वैवाहिक विवाद सामने आया है. शादी की पहली ही रात दुल्हन के भागने और उसके बाद पति पर लगे संगीन आरोपों ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है. देश के चर्चित 'नीले ड्रम' हत्याकांड के खौफ से डरे पीड़ित पति ने एसपी को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है. साथ ही पुलिस से पत्नी पर कार्रवाई करने की भी मांग की है.
पहली रात छज्जे से भागी दुल्हन
पीड़ित जितेन्द्र जोशी की शादी 28 जून को नम्रता (बदला हुआ नाम) से हुई थी. 29 जून की रात दोनों अपने कमरे में सोने गए, लेकिन अगली सुबह दुल्हन गायब मिली. जब घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो पता चला कि मुख्य गेट पर ताला होने के कारण दुल्हन छत पर गई और छज्जे के रास्ते पड़ोसी के घर से होते हुए भाग निकली. इसके बाद पति ने विश्वविद्यालय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई.
पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप
परिजनों के दबाव के बाद दुल्हन का भाई उसे लेकर विश्वविद्यालय थाने पहुंचा और जितेन्द्र पर उसे साथ रखने का दबाव बनाया. जब जितेन्द्र ने इस अजीबोगरीब घटना के बाद उसे रखने से इनकार कर दिया, तो पत्नी ने नया मोर्चा खोल दिया. पत्नी ने पति और उसके परिवार पर मारपीट, दहेज प्रताड़ना और पति पर नपुंसकता के गंभीर आरोप लगा दिए.
पति बोला-कराएं मेडिकल टेस्ट
इन आरोपों पर पति जितेन्द्र ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार हैं. मेरी छवि खराब की जा रही है. अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो प्रशासन मेरा मेडिकल टेस्ट करवा ले, मैं तैयार हूं. मुझे नीले ड्रम वाली घटना जैसा खौफ सता रहा है और अपनी जान का खतरा है. जितेन्द्र ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उसका आरोप है कि घटना के 6 दिन बीत जाने और सीसीटीवी फुटेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. पीड़ित ने निष्पक्ष जांच की मांग की है.
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