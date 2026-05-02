Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3201503
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

बाथरूम, एक टूटी हुई खूंटी और वेंटिलेटर पर दुल्हन...होश में आते ही खुलेगा शादी के चौथे दिन का काला राज?

Gwalior News-ग्वालियर में शादी के चार दिन बाद दुल्हन ने आत्महत्या का प्रयास किया. युवती की जान बच गई है, लेकिन वह वेंटिलेटर पर है. हादसे के पांच दिन बाद पीड़िता होश में नहीं आई है, इस वजह से उसके बयान नहीं हो पाए हैं.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 02, 2026, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाथरूम, एक टूटी हुई खूंटी और वेंटिलेटर पर दुल्हन...होश में आते ही खुलेगा शादी के चौथे दिन का काला राज?

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज चार दिन बाद ही दुल्हन ने आत्महत्या करने की कोशिश की. नवविवाहिता संपना कंसाना की जान तो बच गई लेकिन वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. सपना प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, जहां वह वेंटिलेटर पर है. हादसे के बाद से ही वह बेहोश है, जिस वजह से पांच दिन बीत जाने के बाद भी उसके बयान नहीं हो पाए हैं. इस घटना को लेकर ससुराल और मायके वाले आमने-सामने हो गए हैं. ससुराल पक्ष जहां इसे आत्महत्या का प्रयास बता रहा है, तो वहीं मायके वाले इसे दहेज के लिए हत्या की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं. 

24 अप्रैल को हुई थी शादी
जानकारी के अनुसार, सपना की शादी 24 अप्रैल को सौरभ सिंह गुर्जर से हुई थी. मायके पक्ष के अनुसार, शादी में करीप 8 लाख रुपए नकद और अन्य सामान दिया गया था. परिवार का आरोप है कि शादी के चार दिन के बाद ही ससुराल पक्ष स्कॉर्पियो की मांग करने लगा और सपना को प्रताड़ित किया जाने लगा. 

खूंटी टूटने से बची जान
वहीं ससुराल वालों ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा. ससुराल वालों ने पुलिस को बताया कि सपना ने शादी के चार दिन बाद ही 28 अप्रैल की शाम अपने बाथरूम के कपड़े टांगने वाली खूंटी से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. लेकिन खूंटी टूट गई और वह नीचे गिर गई, जिससे उसकी जान बच गई. ससुराल पक्ष ने पुलिस को सपना के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की जानकारी दी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

मायके पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
घटना के दो दिन बाद सपना के मायके वाले पहुंचे. उनके पहुंचने के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि सपना के पति सौरभ गुर्जर, पिता पान सिंह गुर्जर और मां कल्लोबाई गुर्जर ने दहेज में स्कॉर्पियो की मांग पूरी न होने पर उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की. दोनों पक्षों के बयान के बाद मामला संदिग्ध बना हुआ है. पुलिस अब सपना के होश में आने का इंतजार कर रही है. 

होश में आने पर खुलेगा राज
घटना को लकेर सीएसपी नागेंद्र सिकरवार ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि यह आत्महत्या का प्रयास था या फिर इसके पीछे कोई साजिश है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है. वहीं सपना के होश में आने का इंतजार है, उसके बयान के बाद ही मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढे़ं-भोपाल में विरोध के बीच मानस भवन की बस्ती हटाने की कार्रवाई शुरू; पुलिस ने डाला डेरा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsgwalior newsGwalior Bride Hangs Herself

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ग्रीन बिल्डिंग सेमिनार में शामिल होंगे सीएम मोहन, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
MP में बड़े पैमाने पर निगम-मंडल नियुक्तियां, कई बड़े चेहरों को मिली जिम्मेदारी
chhatarpur news
मायके गई पत्नी, पीछे से पिता की खौफनाक करतूत आई सामने,बच्चों की चीखें सुन मचा हंगामा
jabalpur bargi dam accident
तेज आंधी-तूफान...पानी की बीच मंझधार में मौत से बेखबर थे पर्यटक...
Mohan Yadav
शिक्षकों के हित में MP सरकार को सफलता, TET को लेकर SC में याचिका की सुनवाई नियत
gwalior news
ऑटो चालू छोड़ना पड़ा भारी…टॉयलेट गया ड्राइवर, चोर लेकर हुए फरार, फिर ऐसे पकड़े गए
Mohan Yadav
जबलपुर क्रूज हादसा: जान बचाने वाले 15 अगस्त को होंगे सम्मानित, CM मोहन यादव का ऐलान
Mohan Yadav
जबलपुर क्रूज हादसे को लेकर एक्शन मोड में मोहन यादव, पायलट समेत 3 कर्मचारी बर्खास्त
jabalpur news
बच्चों को लगाया गले...बेटी के सिर पर रखा हाथ, क्रूज हादसे के पीड़ितों से मिले सीएम
betul news
शहर की पहचान बनेगा जय स्तंभ, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के बलिदान की दिलाएगा याद