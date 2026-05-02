बाथरूम, एक टूटी हुई खूंटी और वेंटिलेटर पर दुल्हन...होश में आते ही खुलेगा शादी के चौथे दिन का काला राज?

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज चार दिन बाद ही दुल्हन ने आत्महत्या करने की कोशिश की. नवविवाहिता संपना कंसाना की जान तो बच गई लेकिन वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. सपना प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, जहां वह वेंटिलेटर पर है. हादसे के बाद से ही वह बेहोश है, जिस वजह से पांच दिन बीत जाने के बाद भी उसके बयान नहीं हो पाए हैं. इस घटना को लेकर ससुराल और मायके वाले आमने-सामने हो गए हैं. ससुराल पक्ष जहां इसे आत्महत्या का प्रयास बता रहा है, तो वहीं मायके वाले इसे दहेज के लिए हत्या की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं.

24 अप्रैल को हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, सपना की शादी 24 अप्रैल को सौरभ सिंह गुर्जर से हुई थी. मायके पक्ष के अनुसार, शादी में करीप 8 लाख रुपए नकद और अन्य सामान दिया गया था. परिवार का आरोप है कि शादी के चार दिन के बाद ही ससुराल पक्ष स्कॉर्पियो की मांग करने लगा और सपना को प्रताड़ित किया जाने लगा.

खूंटी टूटने से बची जान

वहीं ससुराल वालों ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा. ससुराल वालों ने पुलिस को बताया कि सपना ने शादी के चार दिन बाद ही 28 अप्रैल की शाम अपने बाथरूम के कपड़े टांगने वाली खूंटी से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. लेकिन खूंटी टूट गई और वह नीचे गिर गई, जिससे उसकी जान बच गई. ससुराल पक्ष ने पुलिस को सपना के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की जानकारी दी थी.

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मायके पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

घटना के दो दिन बाद सपना के मायके वाले पहुंचे. उनके पहुंचने के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि सपना के पति सौरभ गुर्जर, पिता पान सिंह गुर्जर और मां कल्लोबाई गुर्जर ने दहेज में स्कॉर्पियो की मांग पूरी न होने पर उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की. दोनों पक्षों के बयान के बाद मामला संदिग्ध बना हुआ है. पुलिस अब सपना के होश में आने का इंतजार कर रही है.

होश में आने पर खुलेगा राज

घटना को लकेर सीएसपी नागेंद्र सिकरवार ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि यह आत्महत्या का प्रयास था या फिर इसके पीछे कोई साजिश है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है. वहीं सपना के होश में आने का इंतजार है, उसके बयान के बाद ही मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

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