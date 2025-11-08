Advertisement
विधवा बहू से शादी करना चाहता था जेठ, रखता था गलत नजर, नहीं मानी तो गुस्से में कर दिया कांड

Gwalior News-ग्वालियर में एक महिला पर उसके जेठ ने एसिड फेंक दिया. आरोपी जेठ ने महिला के निकाह से इनकार करने पर वारदात को अंजाम दिया. इस हमले में झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी इलाज जारी है. महिला का चेहरा, हाथ और पैर झुलस गए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 08, 2025, 04:59 PM IST
विधवा बहू से शादी करना चाहता था जेठ, रखता था गलत नजर, नहीं मानी तो गुस्से में कर दिया कांड

MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के अवाड़पुरा इलाके में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जेठ ने अपनी विधवा बहू पर एसिड से हमला कर दिया. महिला के निकाह से मना करने पर आरोपी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. गंभीर रूप से झुलसी महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वह लंबे समय से अपनी बूह पर गलत नजर रख रहा था. 

10 महीने पहले हुई पति की मौत
पुलिस के अनुसार, आरोपी का नाम मुशीर खां है, जो अपनी 28 साल की विधवा बहू तराना पर लंबे समय से गलत नजर रखता था. तराना के पति की करीब दस महीने पहले मौत हो गई थी. इसके बाद से जेठ मुशीर उस पर निकाह का दबाव बना रहा था. शुरू में महिला ने परिवार के दबाव में आकर हामी भर दी थी, लेकिन आरोपी की शराब की लत और हिंसक स्वभाव के कारण उसने निकाह से साफ इंकार कर दिया. इससे गुस्साए मुशीन ने शुक्रवार रात घर में घुसकर एसिड फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. 

महिला गंभीर रूप से हुई घायल 
हमले में महिला का चेहरा, हाथ और पैर बुरी तरह से झुलस गए. इसके साथ ही एसिड उसकी आंखों में भी चला गया, जिससे उसे देखने में परेशानी हो रही है. महिला का अस्पताल में इलाज जारी है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही कंपू पुलिस और फॉरेसिंक टीम मौके पर पहुंची. देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. शनिवार को पुलिस ने मुशीर खां को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. 

शराब का आदी है आरोपी
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले से ही शराब का आदी है. उसकी इसी लत के चलते उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. छोटे भाई की मौत के बाद से उसने उसकी पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया था. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी के पास एसिड कहां से आया और क्या हमले की साजिश पहले से रची गई थी.

यह भी पढ़ें-ग्वालियर में फ्लैट में पकड़ाई बांग्लादेशी युवती, देह व्यापार के लिए आई थी भारत

यह भी पढ़ें-ग्वालियर में फ्लैट में पकड़ाई बांग्लादेशी युवती, देह व्यापार के लिए आई थी भारत

