ठगों को फर्जी म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे आरोपी, UP से 3 आरोपी गिरफ्तार, CA से हुई थी 21.05 करोड़ की साइबर ठगी

सौरभ ने कबूला कि उसे इस काम के लिए 3 लाख रुपये मिले थे. राज्य साइबर सेल ग्वालियर के डीएसपी संजीव नयन शर्मा ने बताया कि ठग गिरोह अब सेविंग की जगह करंट अकाउंट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बड़ी रकम आसानी से ट्रांसफर हो सके. बता दें कि, 11 जुलाई को CA की शिकायत पर 21.05 करोड़ की ठगी का केस दर्ज हुआ था. 12 जुलाई को 20 हजार से ज्यादा संदिग्ध खाते चिन्हित किए गए थे, जबकि 5 अगस्त को शाजापुर के भाजपा नेता जगदीश मालवीय समेत तीन आरोपी पकड़े जा चुके हैं.