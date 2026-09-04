ठगों को फर्जी म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे आरोपी, UP से 3 आरोपी गिरफ्तार, CA से हुई थी 21.05 करोड़ की साइबर ठगी

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ग्वालियर शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई 21 करोड़ की बड़ी साइबर ठगी में उत्तर प्रदेश कनेक्शन निकलकर सामने आया है. राज्य साइबर सेल ने इस मामले में कानपुर और उन्नाव से तीन लोगों को पकड़ा है. ये आरोपी ठगों को फर्जी करंट अकाउंट (म्यूल खाते) सप्लाई करते थे. इनके खातों में ही ठगी के 25 लाख रुपये आए थे, जबकि जांच में 5 राज्यों में 1.35 करोड़ के ट्रांजेक्शन का पता चला है.
पूरा मामला इंदरगंज, रोशनीघर रोड निवासी 70 साल के CA अशोक विजयवर्गीय से जुड़ा है. ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर उनसे किस्तों में 21 करोड़ 5 लाख 90 हजार रुपये ऐंठ लिए थे. जांच के दौरान साइबर सेल ने पहली लेयर के 76 बैंक खातों को ट्रेस किया. इसमें कानपुर के आलोक गुप्ता और उन्नाव के रंजीत राजपूत के करंट खाते मिले, जिनमें 25 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे. पूछताछ में दोनों ने मुख्य आरोपी कानपुर के सौरभ सोनकर और उसके साथी चिंटू का नाम बताया.
ऐसे करते थे ठगी
पुलिस के मुताबिक सौरभ और चिंटू कानपुर देहात में बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर उनसे करंट खाते खुलवाते थे. सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया है, चिंटू अभी फरार है. आलोक और रंजीत ने बताया कि नौकरी के नाम पर उनसे विरक नोवा बिल्डकॉन नाम से फर्जी फर्म बनवाई गई. बैंक वेरिफिकेशन के लिए एक महीने के लिए कमरा किराए पर लेकर बैनर-पोस्टर लगा दिए गए. वेरिफिकेशन होते ही पासबुक, चेकबुक और ATM सौरभ को दे दिए. खातों में ठगी का पैसा आने पर सौरभ उन्हें कमीशन देता था.
CA से हुई थी 21.05 करोड़ की ठगी
सौरभ ने कबूला कि उसे इस काम के लिए 3 लाख रुपये मिले थे. राज्य साइबर सेल ग्वालियर के डीएसपी संजीव नयन शर्मा ने बताया कि ठग गिरोह अब सेविंग की जगह करंट अकाउंट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बड़ी रकम आसानी से ट्रांसफर हो सके. बता दें कि, 11 जुलाई को CA की शिकायत पर 21.05 करोड़ की ठगी का केस दर्ज हुआ था. 12 जुलाई को 20 हजार से ज्यादा संदिग्ध खाते चिन्हित किए गए थे, जबकि 5 अगस्त को शाजापुर के भाजपा नेता जगदीश मालवीय समेत तीन आरोपी पकड़े जा चुके हैं.
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