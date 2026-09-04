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ठगों को फर्जी म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे आरोपी, UP से 3 आरोपी गिरफ्तार, CA से हुई थी 21.05 करोड़ की साइबर ठगी

ग्वालियर के 70 वर्षीय CA से 21.05 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में यूपी कनेक्शन सामने आया है. साइबर सेल ने कानपुर और उन्नाव से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ठगों को फर्जी म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Sep 04, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:17 PM IST
ठगों को फर्जी म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे आरोपी, UP से 3 आरोपी गिरफ्तार, CA से हुई थी 21.05 करोड़ की साइबर ठगी

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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