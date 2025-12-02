ग्वालियर में दुकान के पास खेल रहे 5 साल के मासूम पर चढ़ाई कार, बच्चे के पैर और चेहरे पर आईं गंभीर चोटें

Car Runs Over 5 Year Old Boy-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के वानगर क्षेत्र में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. कुमुद अपार्टमेंट की ठीक सामने दुकान के पास खेल रहे 5 साल के मासूम कियान को एक युवक ने कार से कुचल दिया. इस हादसे में बच्चे के पैर, चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घर के बच्चे के बाहर खेल रहा था बच्चा

घटना शाम करीब 6 से 6:30 बजे के बीच हुई, जब घायल बच्चे की दादी पूनम छारी दुकान पर बैठी थीं और पास में उनका नाती कियान खेल रहा था. इसी दौरान मोहित तोमर अपनी सफेद कार लेने दुकान के सामने पहुंचा, जो पहले से वहां खड़ी थी. परिजनों का आरोप है कि मोहित तोमर ने कार को तेज रफ्तार और लापरवाही से आगे-पीछे किया. अचानक खेल रहा कियान उसकी चपेट में आ गया और कार का टायर मासूम के ऊपर से गुजर गया. बच्चे की चीखने की आवाज सुनकर दादी पूनम और पास में मौजूद युवक अमन भागकर पहुंचे और बच्चे को उठाकर अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की.

आरोपी बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा

हादसे के बाद आरोपी मोहित तोमर खुद बच्चे को अपनी कार में बैठाकर अपोलो अस्पताल ले गया और वहां उसका प्राथमिक उपचार कराया. इलाज के बाद वह अस्पताल से चला गया. कुछ देर बाद बच्चे के पिता सुमित छारी और चाचा अरविंद अस्पताल पहुंचे. परिजनों ने कियान को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

लापरवाह ड्राइवर पर दर्ज किया केस

एएसपी जयराज कुबेर ने बताया कि दादी पूनम छारी की शिकायत पर आरोपी मोहित तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल बच्चा अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. इस घटना के बाद क्षेत्र में गुस्सा और चिंता का माहौल है.

यह भी पढ़ें-दमोह में अरंडी के बीज खाने से स्कूल के 30 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त की हुई शिकायत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!